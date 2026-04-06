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Alumnos de un instituto de Jerez crean una app contra el acoso escolar: "No mires para otro lado"

La han diseñado en la asignatura de Computación y Robótica de tercero de la ESO y analiza situaciones reales a las que enfrentan, a diario, en las aulas

Aula de un colegio

Aula de un colegio Efe

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Marta Álvarez
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Es una aplicación sencilla, intuitiva, que ha puesto a prueba tanto los conocimientos informáticos de los alumnos del IES Andrés Benitez de Jerez de la Frontera (Cádiz), como sus preocupaciones. "Nació como una iniciativa por el Día de la Paz y se nos ocurrió que qué mejor manera que poner la tecnología al servicio de la convivencia para evitar conflictos", nos explica Alberto Delgado, uno de los profesores promotores del proyecto.

Los alumnos de Computación y Robótica de tercero de la ESO han creado la App Convivencia. Tanto su programación interna, como su estética y contenidos. "La aplicación nos presenta posibles escenarios que suelen darse habitualmente en los centros escolares: insultos en las aulas, exclusión en el recreo, discusión en trabajos de grupo o rumores y burlas en RRSS", enumera Delgado.

No se trata de decir qué está bien o mal, sino reflexionar

Al seleccionar algunos de estos supuestos, se abre un desplegable a modo de cuestionario que el alumno debe responder. Cada elección y cada respuesta está diseñada para hacerlos reflexionar. No se busca decir qué está bien o mal, sino invitar a pensar antes de actuar.

"Si durante una clase, un compañero empieza a insultar a otro delante de todos y tú ríes o también insultas, estás participando de ello, pero tampoco puedes ignorarlo y mirar hacia otro lado", explica.

En este caso, la aplicación nos recuerda que hay que pedir que pare y avisar al profesorado. "El alumnado puede comprender así que no todas las decisiones tienen el mismo impacto y que el diálogo y el respeto son clave para resolver conflictos".

Casos reales

Alumnos como Johana, que llegó nueva al centro hace dos años, han puesto su experiencia al servicio de esta iniciativa. "Ella, al principio, se sintió excluida y su testimonio nos ha servido para el desarrollo de uno de los tips de nuestra aplicación", apunta el profesor. De momento, el uso de la app es solo en el centro, pero ya trabajan en mejoras para hacerla extensiva a otros institutos.

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