José Blanco ve normal y coherente dejar la primera línea política

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha considerado este viernes normal y coherente su decisión de no optar a ningún cargo orgánico en el congreso federal de su partido, previsto para febrero, después de diez años de "número dos", aunque mantendrá su escaño para no defraudar a quienes le han votado.



Blanco ha hecho una "excepción" en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para responder a una pregunta de partido después de que ayer anunciara que se va a apartar de la primera línea política.



Sorprendido de que su decisión sorprenda, Blanco ha evocado otros casos similares, como el de Alfonso Guerra, que también fue vicesecretario general del PSOE y ha seguido ejerciendo de diputado "con toda normalidad" después de dejar sus cargos orgánicos en el partido.



El también ministro de Fomento y portavoz del Gobierno ha insistido en que es normal que dé un paso atrás teniendo en cuenta que en febrero habrá un nuevo liderazgo, y ha juzgado que lo extraordinario sería lo contrario.



Según ha explicado, el candidato socialista a las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya conocía su determinación desde que le comunicó que no iba a dirigir esta campaña electoral, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo sabe desde que se anunció que no iba a optar a la reelección.



Ahora bien, ha subrayado que mantendrá su escaño por Lugo porque se ha presentado a las elecciones y tiene que responder al compromiso adquirido con los ciudadanos que le han votado. De ese compromiso va a responder a lo largo de toda la legislatura, ha garantizado, convencido de que cometería "un fraude" con los ciudadanos si no lo hiciera.



No ha querido hacer ningún comentario más al ser preguntado sobre si su decisión de seguir como diputado estaba relacionada con el denominado "caso Campeón".