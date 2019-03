Jiménez apoyos para no perder "el tren de la ilusión y de los votos"

La candidata a las primarias socialistas de Madrid Trinidad Jiménez ha pedido a los militantes que voten "con el corazón, con la cabeza y pensando en los ciudadanos" para no darles la "espalda" ni perder "ese tren cargado de votos, ilusión y proyectos" que mañana saldrá de las agrupaciones del partido.



En el último acto de campaña antes de la celebración de las elecciones internas del PSM, Jiménez ha afirmado que es "ahora" cuando el PSOE "tiene que demostrar que está dispuesto a poner lo mejor de sí mismo para ganar y para gobernar".



"No podemos dar la espalda a lo que los ciudadanos nos piden y nos dicen en la calle. A muchos madrileños les gustaría votar, pero no pueden, y les gustaría que les ofreciésemos un proyecto ganador para Madrid y un gobierno de progreso", ha proclamado ante un auditorio entregado.



En un ambiente de euforia, la candidatura de Jiménez ha conseguido reunir en un recinto de la Fundación ONCE a más de 2.000 personas, que han recibido a la ministra con una gran ovación y al grito de "¡presidenta, presidenta!".