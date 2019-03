Iturgaiz cree que la decisión de la Audiencia Nacional "llega tarde"

El eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo y ex presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha considerado este miércoles que el etarra excarcelado Antonio Troitiño ya debe haber huido, como en su día hicieron sus compañeros Iñaki De Juana Chaos y Josu Ternera, y que la decisión de la Audiencia Nacional de revocar su puesta en libertad llega tarde, al tiempo que ha exigido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dar explicaciones sobre la acción de la Justicia.

Durante una entrevista a Onda Cero, Iturgaiz ha manifestado que seguramente el etarra puesto en libertad la semana pasada ya "ha volado" y que, por tanto, la orden de búsqueda y captura dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal contra él no es más que un nuevo "escándalo".

"Esto ya fue un escándalo en el momento en que se produjo y ahora el escándalo es que a estas horas hay un asesino suelto por las calles, un criminal, un etarra que anda suelto, y ante eso el primero que debe dar explicaciones es el ministro de Justicia, Francisco Caamaño", ha insistido.

Para el ex dirigente del País Vasco, "no puede haber un silencio", sino que "inmediatamente" se tenía que haber dado una comparecencia del señor Caamaño para explicar "por qué este criminal está suelto, por qué ha estado en calle lo que ha estado, a consecuencia de qué se le puso en la calle, por qué se ha rectificado y por qué se ha tardado tanto". Ahora, "si no aparece, la responsabilidad será sin duda mayor por parte del Gobierno", ha agregado.

Según Iturgaiz, los jueces "han tomado una decisión", pero por encima de esa decisión se encuentra la figura del ministro de Justicia, que es quien "debe dar explicaciones" y decir "si esos jueces han estado correctos o no han estado correctos". "Esos jueces han tomado una decisión judicial, pero por encima existe un ministro que tiene que dar explicaciones a todos los españoles", ha afirmado.

"Hasta los niños de pecho" saben que Bildu es ETA

Dicho esto, y cuestionado por Bildu, la coalición electoral integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y abertzales independientes, ha asegurado que "hasta los niños de pecho" saben en el País Vasco que "Bildu es la plataforma que va a utilizar ETA para estar en las próximas elecciones municipales" y ha recordado que, tras el último fraude electoral en 2007, donde ANV ejerció de tapadera, aún hay "más de 40 etarras alcaldes en los ayuntamientos" de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra.

De esta forma, el eurodiputado del PP ha señalado que sería preocupante si "vuelve a pasar lo que ocurrió hace cuatro años y, además, nos arrepentimos de ello". En aquella ocasión ETA "entró en los ayuntamientos con esas siglas", ha reiterado, pero "no vamos a estar con la misma jugadita de utilizar otras siglas y con otros partidos políticos de por medio".

Así, ha avisado de que "ciertos partidos", en referencia a EA, "deberían saber que se la juegan y que si ellos han permitido que con sus siglas, con su participación, ETA esté otra vez en las instituciones", el Gobierno y la Judicatura "no deberían cometer el error de ir mirando lista por lista" los integrantes de la plataforma, sino "ilegalizar completamente la formación".

"Ellos han querido jugar al fraude de ley, ellos sabían a lo que se atenían, sabían muy bien lo que estaban haciendo esos partidos, se llame Eusko Alkartasuna o se llame como se llame. Lo que no podemos es arrepentirnos después de unas semanas o meses de los que se han colado en las listas porque, en el País Vasco, hasta los niños de pecho saben que Bildu es la plataforma de ETA para estar en las elecciones", ha aseverado.

El monopolio nacionalista impedía trabajar a la Ertaintza

Por otro lado, preguntado por su nueva novela, centrada en la vida política vasca, Iturgaiz ha destacado las conquistas de la democracia, con especial atención al espíritu de Ermua, "cuando la sociedad vasca se echó pro primera vez a las calles y dijo basta ya", o el fin del monopolio nacionalista en el Gobierno vasco, que permitió que la Ertzaintza fuera otra vez la Ertzaintza y volviesen a ser "fuerzas de seguridad para todos los ciudadanos", dejando de recibir "órdenes políticas para no intervenir o no detener" a presuntos etarras.

Asimismo, ha destacado la llegada al poder del PSOE, con la ayuda del PP, y la ilegalización de Batasuna por parte del Ejecutivo de José María Aznar. "Algunos pensaron que eso iba a ser un terremoto, la guerra civil en el País Vasco, y no pasó absolutamente nada. Pasó lo que tenía que pasar, que Batasuna no se presentó a las elecciones", se ha congratulado.

"Lo que quiere la gente es vivir como en el resto de España, en Europa. Vivir en tranquilidad y normalidad, y que una banda de mafiosos criminales no te hagan la vida imposible con el nombre que sea y te tengan atenazado", ha concluido