Isabel Díaz Ayuso, sobre las rebajas fiscales en Madrid: "Todos los contribuyentes se van a ver beneficiados"

Este miércoles, Susanna Griso ha entrevistado en 'Espejo Público' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder del Ejecutivo madrileño, que no pudo presenciar el debate del Senado de manera íntegra por su apretada agenda, ha mostrado su apoyo al presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, a la hora de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado: "El líder de la oposición ejerce como tal, y lo que le está pidiendo al Gobierno es que sea coherente con las cuentas públicas".

Por otro lado, resalta que "se tienen que volver a configurar estos impuestos" y que "todo lo que sea poner impuestos y topa precios, no ayuda a nadie". Señala además, que la deflactación que se aprobará en la Comunidad de Madrid va a ser de ayuda para todos los madrileños: "Hoy vamos a aprobar la deflactación del IRPF para que las familias no vean cómo son ahorcadas por una subida de impuestos. Todos los contribuyentes se van a ver beneficiados". Sitúa así como una prioridad su plan de ayudar a la población madrileña con rebajas fiscales, en contraposición al Gobierno de España. Y además, erige a la Comunidad de Madrid como el motor económico de España: "Somos la economía que más crece de este país"

Habla también sobre el asunto de las pensiones, indicando que "los anuncios que se hagan" acerca de ellas, "no deben comprometer presupuestos de otros años". Indica que "tenemos que tener en cuenta que, en España, tenemos un problema de natalidad, al que solo se le está haciendo frente en la Comunidad de Madrid". Ayuso resalta que "en los dos últimos años, la Comunidad de Madrid ha incrementado en todos sus municipios, también aquellos que estaban en riesgo de despoblación". Resalta, además, la calidad de la sanidad madrileña: "Seis de los diez mejores hospitales en España están en Madrid".

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

La presidenta madrileña que apoya la teoría de que "aquí no sobra nadie" y asegura que, "si no fuera por la Comunidad de Madrid, España estaría en cifras económicas mucho peores". Arremete contra Pedro Sánchez por lo que ella considera un uso partidista del dinero público, indicando que "el Gobierno es un avión sin rumbo que intenta, con el dinero de todos los españoles, frenar las instituciones que le ponen límites. Si Sánchez ve que al avión no da más de sí, saltará en paracaídas y lo dejará caer".

Isabel Díaz Ayuso resalta también que "el Gobierno está metiendo gente afín en todas las instituciones", asegurando que el Ejecutivo "está rompiendo todas las instituciones que son sólidas" con sus decisiones. Defiende sus críticas al Gobierno asegurando que "los fondos europeos no se están gestionando con transparencia" y recuerda que "tanto es así, que la persona que se tenía que haber encargado de poner en marcha una herramienta para dar una información a las CC.AA. y a las empresas sobre su ejecución, no lo ha hecho, y ayer fue destituida".

A juicio de Ayuso, Sánchez está buscando desgastar a la Comunidad de Madrid con una estrategia únicamente partidista: "El dumping fiscal es una memez que se han inventado para llamar a Madrid insolidaria cuando es la región que más aporta a España" y tiene que seguir siendo así porque somos españoles por encima de todo". Insiste en que "estas políticas socialistas y comunistas arruinan a todos". Añade que "muchos ciudadanos que han venido de otros rincones del mundo" le dicen: "Yo ya he perdido un país, no quiero perder otro".

Por otra parte, critica la Ley Trans que el Gobierno quiere aprobar, y por cuyo retraso se dio de baja la ex diputada Carla Antonelli de las filas socialistas: "Qué barbaridades no llevará para que ideólogos del PSOE se den de baja. Cuando las leyes solo se negocian entre partidos, acaban en un negocio. 'Te apruebo presupuesto y con tal o cual ley me das no sé qué'. Eso es repugnante".