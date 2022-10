Sánchez asegura que "no habrá apagones" y Feijóo le acusa de "copiar citas de personajes europeos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han vivido este martes su tercer 'cara a cara' para debatir y "contraponer" sus modelos fiscales y de respuesta a la crisis inflacionista actual.

Este nuevo duelo parlamentario se produce después de que el propio jefe del Ejecutivo solicitara comparecer con el líder de la oposición y en un contexto marcado por la guerra de Rusia y Ucrania y la amenaza de un ataque nuclear.

En este sentido, Sánchez ha recordado que "es evidente que Putin está utilizando la energía como un arma de guerra con el único objetivo de dañar a los europeos y de atemorizar a los conciudadanos". A su juicio, la intención del líder del Kremlin "es que levantemos las sanciones y que Europa deje de apoyar a Ucrania en su lucha por la guerra".

Aunque la situación es complicada y difícil "no habrá escenas apocalípticas que promocionan los creadores de bulos" porque "a ningún hogar le va a faltar energía para calentarse y para cocinar este invierno". "Lo que deben tener claro nuestros ciudadanos es que nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos", ha añadido.

El plan de respuesta que el Gobierno ha puesto en marcha para "sortear" esta crisis "está funcionando", según ha indicado Sánchez. No obstante, a pesar de ello ha reconocido que "la inflación está erosionando los ahorros de miles de españoles". "No voy a edulcorar la gravedad de la situación que vivimos. Sabemos que el alto coste de la vida no va a reducirse y dependerá de las acciones de Putin", ha afirmado.

Sánchez apunta contra bancos y energéticas

Al PP le ha pedido rectificar por describir la excepción ibérica como "timo ibérico" cuando "ha marcado el camino a seguir para Europa" y "va camino a escalar a una auténtica solución europea". También ha solicitado a las autonomías continuar con la senda de la "cogobernanza": "Ahora no es razonable que se establezca una suerte de disputa fiscal indiscriminada a la baja que a la postre lo que va a hacer es debilitar nuestro Estado del bienestar", ha advertido.

En su intervención también ha recalcado que los que en este contexto de crisis se están beneficiando "de manera extraordinaria", entre los que ha citado expresamente a bancos y energéticas, tienen el "deber moral de devolver a la sociedad en momentos de dificultad una parte de lo que recibieron durante la pandemia".

"A lomos de una mentira"

En el turno de réplica el líder 'popular' le ha reprochado a Sánchez que el Gobierno que dirige "ha errado en todas las previsiones económicas", haciendo referencia a lo dicho por "todos los organismos nacionales e internacionales". "Es el primer ministro de la UE que más ha endeudado a su país", ha subrayado.

También le ha acusado de "llegar al Gobierno cabalgando a lomos de una mentira" y ha criticado que "presuma" de medidas que dependen de las comunidades autónomas: "Un poco de respeto", le ha pedido.

Feijóo también le ha exigido al presidente que "retire" las hipotecas generales del estado para el año 2023, y "rehaga los presupuestos". A su juicio, el jefe del Ejecutivo "necesitaría reconciliarse con la realidad antes que nada". "El problema es que usted ya no cree en España. Por ello y por su debilidad la mejor decisión para el país es cambiar al Gobierno", ha zanjado.