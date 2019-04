Iglesias propone un Gobierno con PSOE e IU y se ofrece como vicepresidente

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado al Rey Felipe VI su voluntad de formar un Gobierno del cambio con PSOE e IU, un Ejecutivo en el que él asumiría la vicepresidencia y su partido otros cuatro ministerios: Política social, Economía, Defensa e Interior.

En la sala del Congreso, y arropado por la plana mayor de su partido, el líder de Podemos ha emplazado a Pedro Sánchez a que el diálogo "sea abierto a la ciudadanía", ya que, "si aspiramos a ser presidente y vicepresidente, los ciudadanos se merecen vernos dialogar".

Pese a que Iglesias garantizó en el mes de julio que Podemos no formaría parte de un Gobierno que él no presidiera, ha explicado que "la nueva política ha de estar a la altura de las demandas de los ciudadanos" y aunque reconoce que no tienen "una gran confianza en los aparatatos del PSOE, hacen falta equipos de gobierno con personas convencidas con el cambio y que sean coherentes con lo que se dice y se hace; ha de ser un compromiso para gobernar".

Explica que él debe "asumir la vicepresidencia del gobierno del cambio", y Pedro Sánchez la Presidencia porque "es una evidencia que un gobierno debe ser proporcional a los resultados electorales" y cree que el PSOE entenderá que Podemos asuma dicho puesto.

Sobre la reacción del Monarca, Iglesias ha dicho que "le ha parecido una propuesta razonable". Sostiene que le ha transmitido que la lealtad es fundamental "y si formamos gobierno, la primera persona que lo debía saber para evitar filtraciones interesadas es el jefe del Estado".

Tras ello, dice que hablará con Pedro Sánchez y Alberto Garzón para hacer propuestas concretas, y subraya que "la pelota" está ahora en el tejado del líder socialista. Además, ha pedido al PSOE que "no tenga miedo", ya que "hay una mayoría que quiere ver un cambio".

Además de la vicepresidencia del Gobierno, Iglesias ha propuesto como áreas prioritarias del futuro Ejecutivo y que podría asumir su partido los ministerios de Política social, Economía, Defensa e Interior. También cree que el Ministerio dedicado a los asuntos de "plurinacionalidad" debería recaer en una persona de la candidatura de "confluencia", En Comú Podem, por ser la fuerza que ha ganado los comicios en Cataluña, así como una cartera para IU.

Por otro lado, Iglesias ha apuntado la necesidad urgente de una "RTVE pública e independiente y ha explicado que al Ministerio de Defensa, le correspondería luchar contra los lobbys; al de Interior, no recibir "corruptos en su despacho", al de Exteriores, que "España sea una potencia en Cooperación y Derechos Humanos", y al de Economía le insta a acabar con "los recortes" y la "reforma laboral".