El hermano de la víctima de Pilar Baeza: "Sin ella mi hermano estaría vivo, es peor que el que pega los tiros"

Víctor Manuel López es el hermano de la víctima de Pilar Baeza, la candidata a la alcaldía de Ávila por Podemos. Pilar Baeza fue condenada a 30 años de cárcel por ser cómplice de su asesinato, ella asegura que el fallecido la violó, pero en la sala segunda del Supremo quedó en su momento por escrito que no había pruebas, ni denuncia ni tesis ninguna sobre este hecho.

Víctor Manuel López ha asegurado en Espejo Público que su hermano, Manuel López, "jamás" violó a Pilar Baeza y se ha ceñido a la sentencia: "Jamás, no hay pruebas, no hay denuncia, no hay nada. Mi hermano fue asesinado".

"Mi madre durante todos estos años ha mirado antes de entrar a un bar para no cruzarse con nadie"

Antena 3 ha accedido en exclusiva al sumario del caso. Fue la propia Baeza la que sacó la escopeta de la armería de su padre. "Sin ella mi hermano estaría vivo, ella coge ese arma, coge los percutores, coge la munición y la mete en el maletero de un coche. Ella iba a matar a mi hermano con el motivo que sea. Manipula no a uno, si no a dos para que cometan esa atrocidad", y añade: "Es peor que el que pega los tiros".

El hermano de la víctima relata el dolor que ha sufrido su familia durante todos estos años, no solo por la muerte de Manuel sino también por las acusaciones que sobre él se vertieron en ese momento. "Mi madre durante todos estos años ha mirado antes de entrar a un bar para no cruzarse con nadie".

Víctor Manuel relata que la publicación en aquella época de un reportaje en una revista en la que el entonces novio de Pilar aseguraba que vengó la honra de su novia los mató dos veces. Insistiendo en que la única víctima fue su hermano, lamenta que esta publicación provocó que en aquella época "los que estaban cómodos eran ellos" en referencia a Pilar, su novio y el tercer implicado.

El hermano de la víctima ha elogiado la solidaridad de su madre, "siempre nos ha quitado de la cabeza el vengarse" y recuerda con dolor como poco antes de que los condenados como asesinos se entregasen fueron a casa de sus padres y sin saber por qué Pilar cogió una Biblia y juró sobre ella que "no sabía nada de Manuel".

