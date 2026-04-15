Gran expectación en el Supremo por la declaración de Isabel Pardo de Vera en el juicio del 'caso Mascarillas'

Día clave hoy en el juicio por el 'caso Mascarillas' que se dirime en el Tribunal Supremo. Le toca el turno a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

La UCO manifestó en uno de sus informes que Pardo de Vera tuvo una "intervención" destacable en la contratación de Soluciones de Gestión, empresa de Aldama. El instituto armado indica que Koldo había facilitado a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche, titular mayoritario de Soluciones de Gestión y socio de Aldama, y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato.

En la jornada de este martes, en el Supremo se escuchó al exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez que afirmó que el exasesor ministerial Koldo García le dijo que había que comprar 8 millones de mascarillas, 4 millones más de lo previsto en un primer momento, porque era una condición de Soluciones Gestión.

Gómez ha dicho que la decisión de comprar mascarillas fue de Ábalos como "autoridad competente" y que esa fue "la única oferta" que tuvo sobre la mesa.

También como testigo declaró el que fue director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda que señaló a Pardo de Vera al decir que la entonces presidenta de la ferrovial le mandó el contacto de Soluciones de Gestión, aunque ha dicho desconocer quién le había remitido ese contacto a ella.

Tanto Pardo de Vera como Miranda están siendo investigados en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo'.

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