Los audios de Leire Díez revelan que ofreció a Francisco Martínez un pacto con la Fiscalía a cambio de información

Las grabaciones incorporadas al sumario de la Audiencia Nacional siguen arrojando luz sobre las reuniones que mantuvo Leire Díez con distintas personas investigadas o vinculadas a causas de relevancia política. Entre ellas figura Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy y uno de los acusados en el caso Kitchen.

Según el contenido de los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Díez llegó a plantear la posibilidad de trasladar a la Fiscalía una eventual colaboración de Martínez a cambio de información relacionada con distintas investigaciones.

El exdirigente del Ministerio del Interior relató que las conversaciones se produjeron en varias ocasiones y que previamente ya había mantenido contactos con el empresario Javier Pérez Dolset y con el abogado Gonzalo Boye. "Nos sentamos muchas veces, muchas veces, el empresario Javier y Gonzalo el abogado. A mí me enseñaron borradores de enmiendas para que yo entrase en la amnistía", afirmó Martínez en una de las conversaciones incorporadas al procedimiento.

La propuesta de colaboración

Las grabaciones muestran cómo Leire Díez trataba de convencer al ex número dos de Interior para que aportara información sobre diferentes asuntos vinculados a la denominada operación Cataluña o a determinadas actuaciones policiales durante los gobiernos del PP.

En uno de los fragmentos, Martínez pregunta directamente cuál sería el destino de esa información. "¿Y con esa información tú qué haces?", plantea.

La respuesta de Díez fue: "Trasladar oye este hombre puede colaborar con información a desentrañar todo esto".

Cuando Martínez insiste en saber a quién trasladaría esos datos, ella responde: "A los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto".

A continuación, el ex secretario de Estado pregunta: "¿Que están en la calle Ferraz o en La Moncloa?". Y Díez contesta: "En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa, claro".

Las reuniones bajo investigación

La UCO sostiene que Leire Díez fue designada en abril de 2024 para desarrollar distintas actuaciones relacionadas con procedimientos judiciales que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.

Los investigadores destacan que muchas de las reuniones fueron grabadas por la propia Díez sin conocimiento de los asistentes. Parte de ese material fue localizado posteriormente durante los registros practicados en el marco de la investigación.

En las conversaciones también aparecen referencias al fiscal Anticorrupción José Grinda, a la operación Cataluña, a la intervención de la Banca Privada de Andorra y a distintos episodios ocurridos durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

El testimonio de Martínez

Durante uno de los encuentros, Francisco Martínez acabó ofreciendo su visión sobre la denominada operación Cataluña. "¿Que se forzó la máquina para buscar información de los Pujol? Sí. ¿Que la información en una buena parte era verdad? También", señaló.

El ex alto cargo también sostuvo que muchas de las notas elaboradas por el excomisario José Manuel Villarejo sobre la Banca Privada de Andorra eran falsas y negó que éste participara en determinadas investigaciones oficiales.

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