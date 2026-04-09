Carmen Pano: "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama, ni sé por qué, ni sé a quién"

Carmen Pano mantiene que ella misma hizo dos entregas de dinero en efectivo en Ferraz. La empresaria ha declarado en el Tribunal Supremo en la primera semana del juicio por el 'caso mascarillas' y ha explicado cuál ha sido su relación con Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos.

Si bien reconoce que con Aldama mantuvo una relación de amistad, "casi como de familia", también indicó que conoció personalmente a Koldo García, pero que no conoce al exministro. De esa relación "casi de familia" que tuvo con Aldama, Pano explica que se pasó a trato comerciales de la siguiente manera: "Yo empiezo a trabajar con Claudio Rivas, él se dedica al mundo de los hidrocarburos y me comenta la posibilidad de que quiere montar una operadora. Se lo comento a mi hija y me dice que por qué no hablo con Víctor" ya que "es una persona que tiene muchísimos contactos".

Las gestiones de Aldama comenzaron a dar frutos cuando consigue una reunión en el ministerio de Industria. Un encuentro al que asistieron Carmen Pano, Claudio Rivas y dos técnicos de Córdoba. Ella asegura que era "mera oyente", pero la sensación al concluir fue positiva. "Nos estaba esperando el señor Koldo García, nos acompañó a una sala bastante grande, por parte del ministerio estaba el señor Vidal. El señor CLaudio Rivas salió bastante satisfecho de la reunión".

Pano ha reconocido que ella hizo varias entregas de dinero en efectivo al señor Víctor de Aldama. El procedimiento, según su relato era que Claudio Rivas le ingresaba a ella el dinero a través de transferencia en las cuentas que ella tenía como administradora de la empresa y ella le hacía llegar ese dinero al comisionista. Hay dos ocasiones en las que Aldama le pide que sea ella quien entrega ese dinero en Ferraz. "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 euros y 45.000 euros de parte del señor Aldama, ni sé por qué, ni sé a quién".

Según su versión la primera vez acude a Ferraz lo hace en taxi mientras que en la segunda ocasión lo hace acompañada de Álvaro Gallego. En esta ocasión surge un problema ya que a diferencia dice de lo ocurrido en ocasiones previas en esta ocasión no saca el dinero sino que se lo llevan a su casa y cuando se lo entrega a Aldama, este le reclama que faltan 10.000 euros. "A mí en la segunda entrega me los llevan a mi casa. Yo no lo conté porque, en teoría, había 45.000 euros y me los llevó un señor que se llama 'Lolo'. Era trabajador, amigo, no lo sé, de Claudio Rivas. Ese dinero se me lleva a mi casa y yo lo traslado a Víctor de Aldama y él me llama enfadado diciéndome que faltan 10.000 euros". Al día siguiente Pano lleva al despacho de Aldama los 10.000 euros que faltan y es cuando el acusado le pide que lo lleve a Ferraz. Insiste, sin embargo, que "no sabe" a quién le entregaba el dinero. "Me estaban esperando al salir del ascensor".

"Yo le entrego el dinero a Víctor de Aldama y Víctor de Aldama me dice que tengo que llevar el dinero a Ferraz, que el no puede salir, que si le hago el favor de llevarlo a Ferraz. En la segunda ocasión es cuando me dice que faltan 10.000 euros, al día siguiente llevo los 10.000 euros y le digo que es la ultima vez que hago estos favores".

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