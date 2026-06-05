Olaya Salardón, sobre el comunicado de la directora general de la Guardia Civil: "La transparencia es la única vía"

La portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Olaya Salardón, ha expresado su preocupación tras el comunicado emitido por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el que reconoce haber mantenido al menos dos reuniones con Leire Díez. Unas declaraciones que, según la representante de la principal asociación profesional del cuerpo, plantean interrogantes sobre la credibilidad de quienes están al frente de la institución.

Durante una entrevista en Antena 3 Noticias, Salardón ha destacado que las nuevas informaciones conocidas suponen un cambio significativo respecto a la versión ofrecida hasta ahora por el Ministerio del Interior. "Hemos pasado de escuchar que no existían este tipo de reuniones, a conocer que sí se produjeron y además en varios encuentros", ha señalado. La portavoz ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había negado en varias ocasiones la existencia de estos contactos.

"La transparencia es la única vía"

Aunque ha valorado que la directora general haya dado explicaciones, considera insuficiente el contenido del comunicado y ha reclamado una comparecencia pública en la que detalle el contenido de esas reuniones. "La transparencia es la única vía para despejar cualquier duda, y preservar la confianza de los ciudadanos y de los propios guardias civiles", ha afirmado.

Salardón ha insistido en que lo que está en juego no es la profesionalidad de la Guardia Civil ni de la Unidad Central Operativa (UCO), sino la credibilidad de quienes dirigen la institución. En este sentido, ha subrayado que será necesario "esperar a las investigaciones en curso", para determinar si los encuentros pudieron tener alguna influencia sobre el trabajo de los agentes encargados de las pesquisas.

Preguntada por la situación del ministro del Interior, la portavoz de la AUGC ha admitido que su posición "no es buena", aunque ha evitado adelantar conclusiones sobre posibles responsabilidades políticas.

¿Debería dimitir la directora general de la Guardia Civil?

Respecto a una eventual dimisión de la directora general, Salardón ha defendido que primero deben conocerse los resultados de las investigaciones. "Si existe algo que no encaja dentro de nuestra institución, lógicamente pediremos que se depuren las responsabilidades correspondientes", ha asegurado.

La representante de la AUGC ha finalizado mostrando su respaldo a la UCO, a la que ha definido como una de las unidades "más profesionales y prestigiosas" de la Guardia Civil.

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