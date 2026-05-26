Feijóo acusa a los socios del Ejecutivo de sostener "el Gobierno más sucio de la democracia"

La investigación por el caso 'Plus Ultra' vuelve a eclipsar las posibles iniciativas políticas del Gobierno. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al Ejecutivo central lo mismo que pidió Felipe González. Según Page, el Gobierno debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, ya que su partido está en "el momento de mayor riesgo" de toda la democracia.

Feijóo acusa a los socios del Gobierno de sostener "al gobierno más sucio de la democracia"

Por su parte, desde el PP descartan presentar una moción de censura y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a criticar a los socios de Gobierno. Núñez Feijóo ha exigido a los socios de Sánchez que "abran las ventanas al cambio" y asegura que ahora están "sosteniendo al gobierno más sucio de la democracia española".

Precisamente, en ese detalle ha puesto hincapié el líder del PP asegurando que lo que le sorprende es que "si quieren un gobierno limpio, estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historiademocrática de nuestro país". Por otro lado, confiesa que "no es normal que España ya aparezca como uno de los centros de corrupción mundial" y lamenta que "lo más grave es que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional".

Sumar y los socios de investidura exigen explicaciones al Gobierno sobre el 'caso Zapatero'

Sumar y otros socios de investidura de Pedro Sánchez como el BNG han optado por el agotamiento de la legislatura. No obstante, han exigido explicaciones al Gobierno por el caso 'Plus Ultra'. Además, piden regular más la actividad de los exmandatarios.

Sin duda, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha aumentado la presión sobre el actual Gobierno por parte de los socios de investidura como el PNV y Coalición Canaria, que han pedido un adelanto electoral.

Sin embargo, Sumar descarta esa posibilidad, aunque reconocen que algunos diputados de ese espacio reconocen que los indicios del sumario sobre Zapatero no son buenos.

Tal y como ha declarado en una rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, "la solución nunca puede estar en que deje de haber un Gobierno". Asimismo, desde Sumar confirman que van a plantear una reforma del estatuto de expresidentes y creen que es urgente desbloquear la ley de lobbies.

También piden explicaciones desde Compromís. Su portavoz en el Congreso, Alberto Ibáñez, no entiende "por qué su secretario general se ha escondido y no da explicaciones".

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