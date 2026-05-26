Page pide elecciones a Pedro Sánchez: "Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en la democracia"

José Luis Ábalos, Santos Cerdán y ahora José Luis Rodríguez Zapatero. "Llevamos ya mucho tiempo de un escándalo que tapa otro y que tapa otro y que cada vez va cogiendo más volumen", señala Emiliano García-Page, que en cuanto al expresidente socialista, personalmente le desea "lo mejor, pero la realidad es que no lo podemos ver como un hecho aislado".

El presidente de Castilla-La Mancha se ha dirigido, de nuevo, al jefe del Ejecutivo para pedirle "una cuestión de confianza o elecciones". Explica que lo dijo hace un año en el Comité Federal y subraya que "los socialistas tenemos q poner interés de España por encima de interés del PSOE. Cuando el PSOE está haciendo eso también está haciendo lo que más le conviene".

Manifiesta que el PSOE se encuentra en el "momento de mayor riesgo en toda la democracia", apuntando que "es muy difícil que no estemos profundamente preocupados, incluso el hecho de saber que podemos está más decepcionados que preocupados".

Page asegura que "no siempre los intereses de un partido coincide con los de sus dirigentes", por ello defiende que con la corrupción no valen "amigos ni compañeros", sino quese tiene que "exigir y reclamar justicia". Y añade: "Si yo personalmente conozco a alguien que resulte investigado seré el primero en exigir, por esa confianza, el máximo rigor en aplicación de la ley".

"Muy entristecido"

El castellano manchego insiste en que "hace mas de un año pedí elecciones si no prosperaba una moción de confianza". Y expone que "hay algo peor que conseguir buenas cosas del gobierno y es pensar q interés de unos pocos está por delante del conjunto del partido y del país".

En la misma línea ha dicho no ser quien para "dar lecciones", pero ha confesado sentirse "muy entristecido por los miles y miles de militantes del PSOE, por mucha gente que vota al PSOE, por mucha gente que nos ha votado y que entiende que el PSOE es necesario".

"Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento", ha concluido el presidente de Castilla La-Mancha.

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