Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, fue en las listas del PSOE en Torrejón de la Calzada

Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, una de las grandes desconocidas en la trama, aunque el juez Calama la señala como "la pieza operativa esencial dentro de la red organizada". Según el auto, en el que salía hasta en 25 ocasiones, controlaba el correo del expresidente y se encargaba de la coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación.

Lejos del foco, aunque siempre cerca de Zapatero, fue en las listas del Partido Socialista en el pueblo madrileño de Torrejón de la Calzada en 2023, aunque allí no la conoce nadie. Un equipo de Antena 3 ha preguntado por las calles si sabían quién era Gertrudis, pero ninguno parece haberla visto nunca.

Ni siquiera la portavoz del PSOE, Clara López, que encabezó la candidatura socialista aquel año, sabía quién era. "Es la primera vez que escucho su nombre, no la conozco", reconoce. Además, añade que es el partido el que elige parte de dicha lista: "Del número nueve al trece no conozco a las personas que fueron en nuestra lista. Cuando hicimos la lista cubrimos los primeros ocho puestos y una vez hecho eso, le pasas la lista al partido y ellos se encargan de rellenar el resto".

Tampoco lo hace el alcalde del municipio, del Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada, David Blázquez, que dice "no conocerla de nada y no haberla visto nunca".

Gertrudis Alcázar, una de las grandes desconocidas de la trama, una gran desconocida, también, en Torrejón de la Calzada.

Su papel en el caso Zapatero

El juez Calama la sitúa en el tercer nivel jerárquico de la presunta organización, justo por debajo del liderazgo estratégico atribuido al expresidente y de otros colaboradores de confianza.

La actuación de Alcázar, según la investigación, no ha sido meramente protocolaria. Se le atribuye un papel operativo esencial: coordinar gestiones societarias en el extranjero, particularmente la constitución de una empresa en Dubái destinada presuntamente a canalizar fondos y dar apariencia de legalidad a ciertos movimientos.

Los investigadores destacan su intervención en la elaboración de documentación, el contacto fluido con empresarios como Julio Martínez Martínez y la gestión de facturas cuyo concepto y cuantía se ajustaban según las necesidades.

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