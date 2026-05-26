El Gobierno cree que en el caso Zapatero es "momento de que trabaje la Justicia" y en el caso Begoña Gómez reitera que "no todo vale"

Con Pedro Sánchez en Roma, el Consejo de Ministros de este martes era muy esperado por conocer las primeras reacciones de Moncloa al sumario que acaba de conocerse por el 'caso de Plus Ultra' en el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero.

De puertas para fuera el Ejecutivo ha mostrado su apoyo al expresidente del Gobierno desde el principio. Pero con el sumario en la mano se han conocido nuevas informaciones como, por ejemplo, el hallazgo de más de cien joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero.

En la rueda de prensa de hoy intervinieron Elma Saiz y Óscar López. A este último lo interpelaron los periodistas como actual ministro, pero también como persona cercana al expresidente. López ha reconocido esa estrecha relación: "Hace 26 años que conozco al presidente Rodríguez Zapatero, no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero".

Sin un apoyo tan explícito a la figura de Zapatero, la portavoz del Gobierno sí ha defendido de forma rotunda el rescate a 'Plus Últra'. "El procedimiento respondió absolutamente al marco establecido para estos procedimientos. Es un procedimiento impecable, transparente y riguroso".

Ahondando en la misma línea argumental, Saiz defendió que "todos estos préstamos responden a un marco regulador en el que no caben ni arbitrariedad, ni discrecionalidad. Hay un Consejo Gestor compuesto por técnicos de la SEPI, también por expertos jurídicos y financieros externos y siempre con criterios absolutamente técnicos se concede esa validación. Pero también un control exhaustivo no solo de la Administración, también ha sido el Juzgado de instrucción numero 15, la Fiscalía, la Intervención General del Estado el Tribunal de Cuentas, la CE, el Tribunal de Justicia Europea quienes han validado esta operación".

La Portavoz añadió que en el caso de Zapatero "es el momento de que trabaje la Justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la Justicia. Confianza en que la Justicia haga su trabajo". Además, ha vuelto a apelar a la presunción de inocencia. "Como demócrata uno de los principales principios que sostiene un estado de derecho es la presunción de inocencia. Este Gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia".

Sí fue más precisa al ser preguntada por el último informe de la UCO sobre el caso Begoña Gómez. "En relación a Begoña Gómez ayer conocimos un informe de la UCO revelador en torno de la inocencia de Begoña Gómez. Ya hemos dicho alguna vez que la verdad siempre se acaba imponiendo y yo hago una reflexión porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace más de dos años pisoteando la honorabilidad de una persona ? No todo vale". Evitó referirse la portavoz sobre otras afirmaciones que contiene el informe de la UCO, como la posible irregularidad cometida en la adjudicación de un software desarrollado por la Cátedra a grandes empresas tecnológicas

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