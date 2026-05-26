Vídeo | Aznar recupera su frase más polémica tras la imputación de Zapatero: "El que pueda hacer que haga"

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha provocado una reacción inmediata en el tablero político. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha recuperado una de sus frases más conocidas para referirse a la situación actual del Ejecutivo: "El que pueda hacer que haga cobra ahora más sentido que nunca".

Aznar busca elevar la presión sobre los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, aunque por el momento ninguno ha dado el paso de romper con el Gobierno.

Presión sobre los aliados

En el Partido Popular consideran que el escenario político atraviesa uno de sus momentos más delicados. Aun así, enfrían la posibilidad de presentar una moción de censura inmediata. "Nos faltan 4 votos", reconocen desde el entorno popular, donde señalan directamente a los socios de investidura.

Mientras tanto, el PSOE sigue defendiendo a Zapatero. "Sigo confiando plenamente en su inocencia", sostienen desde el entorno socialista, donde además reiteran que Sánchez agotará la legislatura: "Ya ha dicho que va a seguir hasta 2027".

Sumar mantiene la misma posición y descarta abandonar el Gobierno. Solo PNV y Coalición Canaria han pedido abiertamente un adelanto electoral.

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