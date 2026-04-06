El PP resta importancia al ‘caso Kitchen’, mientras que el Gobierno subraya su gravedad

Este lunes ha comenzado el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy por el caso 'Kitchen'. Tanto el Gobierno como el PSOE se han lanzado a valorar este asunto.

María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y candidata del PSOE en Andalucía, ha asegurado que se trata de un "caso gravísimo", ya que, según ha dicho, se utilizaron "las instituciones del Estado" en beneficio del Partido Popular con el fin de "ocultar pruebas". Además, ha insistido en que va más allá de la corrupción.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha aludido directamente a Alberto Núñez Feijóo en una entrevista, afeándole que no haya dado explicaciones: "Que el señor Feijóo, que hoy es presidente del PP, rinda cuentas políticas de lo que ha hecho su partido".

También desde Sumar consideran que el juicio ha llegado tarde y condenan cualquier tipo de corrupción. "Nos parece repugnante", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Muy críticos con el PP se han mostrado también en Vox, que equipara a populares y socialistas: "Son dos partidos indistinguibles. También están de acuerdo en corrupción", ha declarado su portavoz nacional, José Antonio Fúster.

Por su parte, el PP se desmarca del caso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que "el Partido Popular actual y quienes lo dirigen no tienen nada que ver con esta historia". En este sentido, los populares creen que el PSOE intenta empatar en materia de corrupción. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha añadido que "el PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel". Asimismo, ha subrayado que, en el entorno de Feijóo, a diferencia del de Pedro Sánchez, no hay casos de corrupción.

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