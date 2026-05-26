Investigan al jefe de la Policía Nacional en Canarias por presuntos favores a una trama vinculada a Plus Ultra

La Audiencia Nacional investiga al jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín, por su presunta relación con una red empresarial vinculada al empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano. La causa, que forma parte de una pieza separada relacionada con la denominada trama de Plus Ultra y con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, analiza si el mando policial favoreció operaciones económicas de origen supuestamente ilícito a cambio de favores y gratificaciones.

Una pieza separada abierta en Madrid

La investigación nace a raíz de un auto fechado el 19 de febrero de este año y firmado por la jueza de Instancia de Madrid Esperanza Collazos Chamorro, que posteriormente se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. En el documento se aprecian indicios de posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El foco se sitúa sobre varias conversaciones de WhatsApp intervenidas por los investigadores en un chat denominado 'Danilo-España', donde participaban el empresario venezolano Danilo Díazgranados y el abogado Miguel Palomero de Juan. Según la investigación, Díazgranados utilizaba al letrado para gestionar asuntos económicos en España y coordinar presuntos favores a distintas personas con influencia institucional.

El papel del jefe policial

En esas conversaciones aparece el nombre de Jesús Gómez Martín, quien en aquel momento ejercía como comisario de Barajas. La investigación sostiene que el actual jefe superior de Policía de Canarias habría facilitado determinadas actividades económicas relacionadas con el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos.

El auto judicial apunta que, gracias a su supuesta intermediación, pudieron desarrollarse negocios de "procedencia ilícita" dentro del entorno aeroportuario. Los investigadores consideran que algunos mensajes reflejan una red organizada dedicada a favorecer intereses económicos mediante contactos políticos, empresariales y policiales.

No obstante, el entorno del mando policial rechaza cualquier irregularidad. Fuentes cercanas aseguran que Gómez Martín no tenía competencias sobre el aeródromo de Cuatro Vientos y sostienen que nunca realizó trato de favor alguno a los implicados en la causa. Además, afirman que cuenta con el respaldo de la Dirección General de la Policía.

Conversaciones sobre favores y dinero

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores son las referencias explícitas al reparto de dinero para "cuidar a jueces, funcionarios y policías". Según consta en el sumario, esa instrucción habría partido de Felipe Baca, un empresario peruano al que la investigación atribuye un papel relevante en el movimiento de grandes cantidades de efectivo de origen supuestamente ilícito.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que las conversaciones halladas reflejan el funcionamiento de una estructura organizada y jerarquizada con vocación de permanencia. En esos mensajes también aparecen referencias a regalos y favores destinados a personas con capacidad de decisión en distintos ámbitos institucionales.

La conexión con Zapatero

La investigación también menciona supuestas relaciones personales y económicas entre Díazgranados y una persona identificada en los chats como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", a quien los investigadores vinculan con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el sumario, las conversaciones apuntan a posibles gestiones para favorecer negocios internacionales relacionados con Venezuela. Entre ellas aparece una supuesta intermediación ante directivos de Repsol para facilitar operaciones comerciales vinculadas a la distribución de lubricantes en ese país. La compañía energética ha negado cualquier vinculación irregular.

El antecedente del 'Delcygate'

No es la primera vez que el nombre de Gómez Martín aparece relacionado con una polémica de relevancia política. Cuando ejercía como comisario de Barajas, en enero de 2020, se produjo el conocido caso Delcygate, relacionado con la escala en Madrid de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Aquella noche coincidieron en el aeropuerto el entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Gómez Martín. La dirigente venezolana tenía prohibida la entrada en territorio Schengen, lo que provocó una intensa controversia política y judicial.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no existe ninguna condena firme contra los implicados. La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si los indicios recopilados son suficientes para avanzar hacia una fase judicial más profunda.

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