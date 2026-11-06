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La Guardia Civil cifra en 88.146 los migrantes retornados tras el asalto a Ceuta

Un informe de la Guardia Civil remitido a la jueza Tardón apunta a que más de 100.000 personas podrían haber cruzado la frontera durante los días 30 y 31 de julio, por encima de las cifras ofrecidas por el Gobierno.

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Nuevos datos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La Guardia Civil ha remitido un informe a la jueza Tardón en el que cifra en 88.146 las personas que han regresado a Marruecos desde aquellos acontecimientos. Una cantidad que supera las estimaciones que había ofrecido el Gobierno sobre el número de personas que cruzaron la frontera.

El Ejecutivo llegó a hablar de entre 70.000 y 80.000 migrantes, aunque nunca facilitó una cifra exacta. Sin embargo, los datos que ahora maneja la investigación apuntan a una cantidad superior.

Si a las 88.146 personas que han regresado a Marruecos se suman las aproximadamente 15.000 que, según el Gobierno de Ceuta, todavía permanecen en la ciudad, el total ascendería a 103.146 migrantes. Es decir, más de 100.000 personas podrían haber atravesado la frontera durante aquellos días, siempre que ambas cifras correspondan al mismo grupo de entradas.

Los avisos antes de la entrada masiva

El Ministerio del Interior ha informado a la jueza María Tardón de que Marruecos detuvo el pasado 6 de agosto a dos personas sospechosas de administrar un grupo de WhatsApp desde el que se difundían llamamientos para entrar en Ceuta. Las detenciones fueron practicadas por la Gendarmería Real de Fnideq, en Castillejos.

Según la documentación remitida a la Audiencia Nacional, uno de los detenidos, identificado como "Y.Ch.", habría creado o administrado el grupo, en el que se animaba a jóvenes a desplazarse hasta la frontera e intentar acceder a territorio español, incluso a nado. El segundo sospechoso, identificado como "M.M.", también estaría relacionado con la administración de esta cuenta.

Por otra parte, un tribunal de Tetuán ya ha condenado a varias personas por participar en la organización o incitación de cruces colectivos. Sin embargo, Interior advierte de que todavía no existen pruebas suficientes para determinar si detrás de estas convocatorias había una estructura organizada con capacidad para coordinar una movilización masiva.

Las imágenes por satélite del asalto a Ceuta

Por otra parte, un informe del CENIF divide lo ocurrido en cuatro fases y recoge dos momentos captados por satélite. Las imágenes muestran carreteras marroquíes próximas a la frontera colapsadas por la concentración de personas, una situación que, según la Policía, no se había producido durante los días anteriores. Al mismo tiempo, numerosas personas atravesaban el espigón para acceder a territorio español.

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