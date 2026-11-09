El Supremo permite votar a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' en las elecciones generales

El Tribunal Supremo ha tomado una decisión sobre el derecho a voto de los hijos e hijas de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la 'ley de nietos'. El Alto Tribunal ha rechazado suspender el derecho a voto de los casi 190.000 hijos nacionalizados, por lo que el próximo 29 de noviembre podrán ejercer su voto. Sin embargo, el voto de sus padres continúa suspendido hasta que puedan demostrar que se marcharon de España por razones políticas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares que solicitaron Iustitia Europa y Vox, que querían extender la suspensión del voto también a los 189.678 hijos de las personas nacionalizadas por la 'ley de nietos'. La decisión, notificada este lunes, cuenta con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados, además del voto concurrente de otra jueza, que apoya la conclusión pero discrepa de parte del razonamiento.

Esta ley es una disposición legal que permitió acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones "políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual". Una instrucción posterior presumía esta condición a quienes salieron de España entre 1936 y 1955, sin necesidad de aportar documentación que justificara las causas del exilio.

Tiempo "reducido"

El Supremo mantiene que, si se cuestiona la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los padres, alrededor de 163.000 personas, "en pura lógica" habría que cuestionar también la de sus hijos, que son 189.678. Pero el tribunal considera que, a solo tres semanas de las elecciones, suspender el voto de este segundo colectivo podría ser difícil de ejecutar de forma efectiva.

La Sala explica que una medida de este tipo exigiría "actuaciones y garantías" por parte de múltiples administraciones y terceros. Como el periodo electoral restante es "tan reducido", los magistrados plantean que "el periodo electoral restante es tan reducido" para llevarla a cabo dentro del plazo necesario antes del próximo 29 de noviembre.

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