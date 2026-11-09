Los vecinos de Ceuta denuncian que siguen con miedo 102 días después de la crisis migratoria: "Necesitamos militares"

Han pasado más de tres meses desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta y los vecinos aseguran que la situación no ha mejorado. 102 días después, vuelven a reclamar más seguridad y una mayor presencia de efectivos militares que puedan intervenir ante posibles incidentes. Aseguran que se sienten abandonados y que el despliegue de más de un centenar de militares no ha sido suficiente para recuperar la tranquilidad.

La preocupación se concentra especialmente en las barriadas de la periferia, donde los residentes aseguran que todavía se encuentran con migrantes. Denuncian que salir a la calle sigue generándoles inseguridad y que no pueden hacer su vida con normalidad. Para ellos, recuperar la tranquilidad significa poder pasear sin miedo y sin tener que mirar constantemente hacia atrás.

Desalojado el último campamento del puerto

En medio de esta situación, la Policía Nacional ha desalojado esta mañana el último campamento de migrantes que permanecía en el puerto de Ceuta. El objetivo es desmantelar las instalaciones y cerrar definitivamente este alojamiento temporal. Una medida que llega después de las críticas de los vecinos por la ubicación del campamento, que consideran un error por encontrarse en una de las zonas más importantes de la ciudad.

Los migrantes que todavía permanecían en estas instalaciones han sido trasladados en autobuses hasta el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), donde serán identificados. Aquellos que no regresen a Marruecos serán reubicados en otros centros de acogida de Ceuta.

Más de 1.200 migrantes atendidos en una semana

La presión migratoria también continúa afectando a los servicios sanitarios de la ciudad. Los hospitales y centros de salud siguen atendiendo a un elevado número de personas llegadas a Ceuta. Solo durante la última semana se ha prestado asistencia a más de 1.200 migrantes.

La situación mantiene la preocupación entre los vecinos, que tres meses después siguen reclamando soluciones para recuperar la seguridad y la normalidad en las calles de Ceuta.

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