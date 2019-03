El ex general Armada admite que el 23-F "fue una chapuza"

El ex general de División, Alfonso Armada, ha defendido su participación en el intento de un golpe de Estado el 23-F, del que se cumplen 30 años. "Yo informé, obedecí y saqué a los diputados sin un rasguño", ha expresado en el programa Herrera en la Onda, de Onda Cero.



Durante la entrevista, Armada ha recordado ese día como “una chapuza” y ha asegurado que le duele en su orgullo que piensen que fue él.



Ha descrito como “una satisfacción” que el 23- F sirviera para consolidar la monarquía y ha señalado que no es cierta la versión de los relatores: apunta que no sabe nada de la organización del golpe.