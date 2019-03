Floriano dice que los presupuestos estatales serán "realistas" y adaptados a una previsión de ingresos "cierta"

El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha insistido en que el Gobierno central estará en "disposición" de poder presentar el próximo 30 de marzo unos Presupuestos Generales del Estado "realistas" y adaptados a una previsión de ingresos "cierta".

Ha resaltado asimismo que el Ejecutivo central logrará "hacer en tres meses" un proceso de elaboración presupuestaria que habitualmente, ha dicho, llevaría ocho meses, y todo ello porque el objetivo es "no hacer un presupuesto falso".

En este sentido, ha rechazado la idea de que elaborar unas cuentas estatales que "no" se basen en la "realidad". "Si hay algo que no nos van a tolerar más quienes nos prestan el dinero son los engaños y amagos y creo que sería un engaño el decir que vamos a ingresar una determinada cantidad que luego no se va a traducir en la realidad", ha declarado.

En rueda de prensa en Cáceres, ha señalado igualmente que el Gobierno central presentará la "semana que viene" su "previsión de crecimiento". "Sobre esa base que nos determina ingresos podremos determinar gastos y por tanto, podremos elaborar el presupuesto", ha añadido.

"Error" del Gobierno socialista

Carlos Floriano ha criticado también al anterior gobierno central del PSOE por "no" haber querido "presentar un decreto de prórroga de presupuestos" que "le correspondía".

"Creo que el último gran error que cometió el Gobierno socialista y que provocó un gran daño a la economía española fue anunciar unas elecciones en julio para que se celebrasen el 20 de noviembre. Todo eso prolongó una situación que nos lleva también a que junto a su negativa de no querer presentar un decreto de prórroga de presupuestos, a que no haya presupuestos en este momento", ha concluido.