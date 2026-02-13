Óscar López evita disculparse tras sus palabras sobre Lambán: "Es una reflexión política"

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha reafirmado este viernes sus declaraciones sobre el resultado electoral del PSOE en Aragón y ha descartado pedir disculpas por haber señalado al expresidente autonómico Javier Lambán, fallecido recientemente, como responsable político de la debacle.

Veinticuatro horas después de sus palabras en una entrevista radiofónica, López ha insistido en que se trata de una "reflexión política". El jueves sostuvo que, antes de la llegada de Pilar Alegría al liderazgo del partido en Aragón, la federación encabezada por Lambán "se dedicó a hacer otra cosa" en lugar de confrontar con el presidente aragonés, Jorge Azcón. También afirmó que en ocasiones se utilizaron "argumentos que eran de la derecha", lo que, a su juicio, impidió el "desgaste" del Partido Popular.

"Discrepancia política y respeto personal"

Lejos de rectificar, el ministro ha resumido su posición en una fórmula: "Discrepancia política y respeto personal". "A mí nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán", ha declarado, subrayando que sus críticas no suponen un ataque personal, sino una diferencia de criterio mantenida "hace mucho tiempo".

Las palabras han generado malestar en el seno del PSOE aragonés. La candidata en los últimos comicios y exministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, desautorizó públicamente la atribución de responsabilidades individuales: "Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

López ha confirmado que habló con Alegría tras la polémica. "Con los tiempos que corren es importante que nos tengamos respeto todos", ha señalado, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre un mensaje publicado por la dirigente en redes sociales en el que pedía no "señalar" a nadie.

Reproches desde Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha intervenido en el debate. En una entrevista en Onda Cero calificó las palabras del ministro de "especialmente duras y totalmente injustas" y aseguró haber sentido "dolor y mucha tristeza". Page instó a López a "pedir perdón" y afirmó: "No eres mejor político a costa de ser peor persona".

El titular de Transformación Digital ha respondido sin entrar en confrontación directa. "Estoy de acuerdo con Page, no se puede ser buen político sin ser buena persona; por eso le dedico siete días de la semana a tratar de derrotar a la señora Ayuso", ha afirmado.

Desde la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial, López ha reiterado que su intervención del jueves respondía a una valoración sobre la línea política seguida en Aragón. "Yo he hecho una reflexión política. Tengo una discrepancia con una determinada línea política. No ahora, siempre. Y desde luego lo he hecho desde el máximo respeto personal", ha insistido.

El ministro ha evitado modificar su planteamiento pese a las críticas internas y ha mantenido que sus palabras se enmarcan en el debate político sobre las estrategias del partido en la comunidad autónoma.

