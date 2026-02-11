Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ARAGÓN

Azcón cierra la puerta a una investidura con el PSOE: "La señora Alegría ha venido a Aragón a ser un peón de Pedro Sánchez"

El actual presidente en funciones de Aragón, hace un balance sobre los resultados en las urnas y asegura que ya ha comenzado las negociaciones con Vox. También carga contra los socialistas y asegura que su gobierno o dependerá de " nada de lo que tenga que ver con Pedro Sánchez".

Jorge Azcón y Pilar Alegría

Paula Hidalgo
Publicado:

El Partido Popular ganó el domingo las elecciones en Aragón, aunque muchos califican los resultados de una victoria amarga. Con la pérdida de dos escaños y el notable ascenso de Vox, Jorge Azcón descarta el error de convocar elecciones anticipadas, ya que el motivo de adelantar los comicios fue la falta acuerdo en los presupuestos.

Ahora toca "leer el resultado en las urnas", reconoce el líder popular en Espejo Público, aunque "es evidente que los aragoneses han dicho que el PP es la primera fuerza, y por lo tanto el próximo gobierno debe pivotar sobre el PP". Las negociaciones con Vox, con quien Azcón reconoce que ya ha intercambiado los primeros WhastApps, "quiero que sean adultas", asegura.

"Fracaso histórico del PSOE"

El ganador de las elecciones ha tachado de "fracaso histórico" los resultados del PSOE en Aragón, tras la pérdida de 5 escaños y los 18 diputados en las Cortes aragonesas. También, preguntado por la petición de una posible abstención al PSOE, ha mostrado una clara negativa, cerrando la puerta a esta alternativa por dos motivos: "Porque ayer Alegría ya dijo que en ningún caso contemplaba abstenerse para que pudiera gobernar el PP". Pero el actual presidente en funciones de Aragón asegura que tampoco se la habría pedido: "Yo no quiero depender del PSOE. Creo que hoy el PSOE es una autentica caricatura de lo que pudo ser en su día".

También ha rechazado la candidatura de la exministra de trabajo: "La señora Alegría ha venido a Aragón a ser un peón de Pedro Sánchez. No ha venido a defender Aragón, sino que ha venido a defender los intereses de Sánchez, y hoy esos intereses son los peores para España". Por último, ha sentenciado: "No quiero que mi gobierno dependa de nada de lo que tenga que ver con Pedro Sánchez".

