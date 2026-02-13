Feijóo marca límites a Vox mientras negocia gobiernos autonómicos: "Lo que no vamos a hacer es un sanchismo a la derecha"

El Partido Popular da por hecho que volverá a ganar en varios territorios, pero asume que, salvo mayoría suficiente, necesitará el apoyo de Vox para gobernar. En ese escenario, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que cualquier entendimiento deberá implicar cesiones mutuas y límites claros.

"Sumar no significa perder el respeto a nuestros votantes", ha afirmado Feijóo en referencia a los acuerdos poselectorales. El líder popular ha subrayado que su formación no renunciará a sus principios para alcanzar el poder. "Quien quiera un partido sin principios que vote a Sánchez o pacte con él". "Lo que no vamos a hacer es un sanchismo a la derecha", ha advertido.

Las negociaciones siguen abiertas en comunidades como Extremadura y Aragón, donde el PP necesita a Vox para conformar ejecutivos. En Castilla y León, el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, anticipa un escenario similar tras las elecciones del 15 de marzo.

Condiciones y proporcionalidad

Desde Salamanca, Mañueco ha lanzado un mensaje directo: "Las condiciones las pondremos nosotros, y quien no lo entienda es que no respeta la democracia". El presidente autonómico ha defendido que la fuerza más votada debe fijar el marco de cualquier pacto y ha reclamado respeto a la proporcionalidad.

"No se deciden desde los despachos lejanos", ha añadido, en alusión a la dirección nacional de Vox. El dirigente popular ha rechazado un acuerdo con el PSOE y ha recordado que su partido no pactará con Pedro Sánchez.

La tensión con Vox ha sido visible en los últimos días. En Extremadura, la candidata popular, María Guardiola, llegó a advertir: "No puede ser que el PP tenga que travestirse de Vox". Tras una semana de desencuentros y la amenaza de repetición electoral, ha abierto la puerta a un entendimiento.

Desde Vox, Ignacio Garriga respondió con un mensaje tajante: "Ahora es un no rotundo". En Aragón, Jorge Azcón ha pedido que las conversaciones sean "adultas".

Feijóo centra el foco en Sánchez

En su intervención en Salamanca, Feijóo ha situado el debate en el ámbito nacional. "El cambio no es hacer un sanchismo de derechas. Es hacer lo opuesto", ha señalado, con el objetivo de atraer votantes de Vox descontentos con el Gobierno.

El líder popular ha prometido "revertir cada atropello y cada irresponsabilidad" y ha planteado medidas como frenar la regularización de inmigrantes irregulares, revisar la financiación acordada entre PSOE y Esquerra y endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal.

También ha defendido los resultados electorales del PP en 2023 y ha reivindicado que su partido es "el primer partido de España". "Cualquiera de los partidos firmaría los resultados del PP, cualquiera", ha afirmado.

En paralelo, Feijóo ha salido en defensa del expresidente aragonés Javier Lambán frente a las críticas del ministro Óscar López. Lo ha definido como una "persona honesta" con la que "se podía hablar, acordar y discutir" y ha sentenciado: "López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Lambán".

