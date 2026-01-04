POLÍTICA
La agenda política arranca con la Pascua Militar y citas clave en tribunales y el Congreso
El inicio de 2026 trae consigo actos protocolarios, comparecencias judiciales y negociaciones sobre financiación autonómica, en una semana marcada por la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar y por citas decisivas en tribunales y el Senado.
El próximo 6 de enero, Día de Reyes, se celebra la tradicional Pascua Militar.
La Pascua Militar, con Leonor al frente
Por tercera vez, la princesa Leonor presidirá la ceremonia junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia.
Sin embargo, será la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no esté presente.
El jefe del Ejecutivo viajará a París para participar en la reunión de líderes europeos centrada en el conflicto en Ucrania.
Tribunales en primer plano
La agenda judicial también se intensifica. José Luis Ábalos podría salir de prisión este jueves si el juez del Tribunal Supremo lo autoriza.
De ser así, su destino será el Senado, donde comparecerá ante la comisión de investigación del caso Koldo.
Al mismo tiempo, la investigación sobre la DANA sigue avanzando.
Alberto Núñez Feijóo declarará como testigo ante la jueza que lleva el caso, de forma telemática desde su despacho en el Congreso.
La comparecencia se produce después de que el líder del PP entregara los mensajes que intercambió aquel día con el exdiputado Mazón.
Negociaciones sobre Cataluña y los presupuestos
La política territorial también marca la agenda. Sánchez se reunirá con Oriol Junqueras para avanzar en un modelo de financiación singular para Cataluña.
Desde Esquerra recuerdan que este paso es clave para que apoyen los próximos presupuestos generales.
La reunión podría definir los próximos movimientos en el Congreso y la estabilidad del Gobierno en los próximos meses.
Un inicio de año intenso
Entre ceremonias oficiales, decisiones judiciales y negociaciones políticas, 2026 empieza con un calendario cargado.
La combinación de actos protocolarios, comparecencias y acuerdos territoriales deja claro que la primera semana del año marcará la agenda política y judicial del país.
