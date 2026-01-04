Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

POLÍTICA

La agenda política arranca con la Pascua Militar y citas clave en tribunales y el Congreso

El inicio de 2026 trae consigo actos protocolarios, comparecencias judiciales y negociaciones sobre financiación autonómica, en una semana marcada por la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar y por citas decisivas en tribunales y el Senado.

Feijóo y Mazón

La agenda política arranca con la Pascua Militar y citas clave en tribunales y el Congreso | Antena 3

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

El próximo 6 de enero, Día de Reyes, se celebra la tradicional Pascua Militar.

La Pascua Militar, con Leonor al frente

Por tercera vez, la princesa Leonor presidirá la ceremonia junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Los Reyes en la Pascua Militar
Los Reyes en la Pascua Militar | EFE

Sin embargo, será la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no esté presente.

El jefe del Ejecutivo viajará a París para participar en la reunión de líderes europeos centrada en el conflicto en Ucrania.

Tribunales en primer plano

La agenda judicial también se intensifica. José Luis Ábalos podría salir de prisión este jueves si el juez del Tribunal Supremo lo autoriza.

De ser así, su destino será el Senado, donde comparecerá ante la comisión de investigación del caso Koldo.

El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero
El PP cita a Ábalos en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de enero | Europa Press

Al mismo tiempo, la investigación sobre la DANA sigue avanzando.

Alberto Núñez Feijóo declarará como testigo ante la jueza que lleva el caso, de forma telemática desde su despacho en el Congreso.

La comparecencia se produce después de que el líder del PP entregara los mensajes que intercambió aquel día con el exdiputado Mazón.

Negociaciones sobre Cataluña y los presupuestos

La política territorial también marca la agenda. Sánchez se reunirá con Oriol Junqueras para avanzar en un modelo de financiación singular para Cataluña.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras | ondacero.es

Desde Esquerra recuerdan que este paso es clave para que apoyen los próximos presupuestos generales.

La reunión podría definir los próximos movimientos en el Congreso y la estabilidad del Gobierno en los próximos meses.

Un inicio de año intenso

Entre ceremonias oficiales, decisiones judiciales y negociaciones políticas, 2026 empieza con un calendario cargado.

La combinación de actos protocolarios, comparecencias y acuerdos territoriales deja claro que la primera semana del año marcará la agenda política y judicial del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una militante del PSOE presenta una denuncia por acoso laboral contra José Luis Quintana, pero él lo niega: "Nunca dependió de mí"

El presidente de la Junta Gestora del PSOE de Extremadura y delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

Publicidad

España

Feijóo y Mazón

La agenda política arranca con la Pascua Militar y citas clave en tribunales y el Congreso

Imagen de Santiago Abascal y de Georgia Meloni.

Abascal recibe en su casa a la primera ministra italiana Georgia Meloni

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP

Feijóo, sobre el cambio político que espera Venezuela: "El futuro no es Delcy"

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional
VENEZUELA

Sánchez condena con firmeza el ataque de EEUU a Venezuela y apela al respeto del derecho internacional

Imagen de Pedro Sánchez
Moncloa

Pedro Sánchez: "España no reconoció al régimen de Nicolás Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional"

Feijóo
Maduro capturado

Feijóo pide una "transición democrática" en Venezuela y Abascal celebra la "caída de Maduro"

El líder del PP ha defendido una salida democrática a la crisis venezolana tras la ofensiva de Estados Unidos, mientras Vox celebra el fin del liderazgo de Nicolás Maduro y la izquierda denuncia el ataque militar.

Pedro Sánchez en la Moncloa
ATAQUE VENEZUELA

El Gobierno sigue con preocupación el ataque de Estados Unidos en Venezuela y se ofrece a mediar

El Gobierno recuerda que España no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela".

Entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Servimedia

Feijóo no descarta que Zapatero se siente en un banquillo por el rescate de Plus Ultra

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón

Feijóo envía a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

¿Volverá Carles Puigdemont a España en 2026?

¿Volverá Carles Puigdemont a España en 2026?

Publicidad