Así queda el salario mínimo para 2026 y esta es la razón por la que te conviene presentar la Declaración de la Renta

Gobierno y sindicatos vuelven a firmar un acuerdo para subir un 3,1% el SMI. De nuevo, las patronales se quedan fuera. Buenas noticias para quienes perciben la retribución mínima que notarán un incremento de alrededor unos 40 euros más al mes. Esta subida tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Concretamente el SMI se fija para 2026 en 1.424 euros brutos mensuales en doce pagas. Estas cantidades no están sujetas a tributación en el IRPF. Pero es interesante explicar que quienes en su nómina tengan retenciones les conviene presentar la declaración ya que así se les devuelve el dinero correspondiente.

La mesa de negociación no ha tratado la propuesta del Ministerio de Hacienda de establecer un incentivo fiscal para las empresas. La intención es que este beneficio mueva as las empresas a hacer contrataciones son salarios superiores al SMI.

¿De cuánto es la deducción para las rentas más bajas?

En 2025, Hacienda sacó adelante una reforma para que quienes percibiesen el SMI quedasen exentos de tributación. Además, esta medida repercute positivamente también en quienes tienen unos ingresos anuales menores a 18.276 euros, por lo que se conoce como 'error de salto'.

En lo que tiene que ver con el 'error de salto' la fórmula para calcular la deducción es la siguiente. La deducción en el IRPF es de 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI de 2025.

Para quienes cobren más que el SMI, pero menos que 18.276 euros anuales habrá que restar esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

Por ejemplo, si el salario anual de un contribuyente es de 17.200 euros, la diferencia con el SMI es de 624 euros. Al multiplicar esa cantidad por 0,2 (634 euros x 0,2 = 124,8 euros) y restarla a los 340 euros, da como resultado una deducción de 215,2 euros en la Declaración de la Renta, lo que reducirá la factura fiscal.

Yolanda Díaz se ha pronunciado al respecto del acuerdo asegurando que el salario mínimo "ya no es de subsistencia" tras la nueva subida acordada entre su departamento y los sindicatos: "Hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral".