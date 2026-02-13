Felipe VI lamenta que "todavía hoy" haya quien no condene los crímenes de ETA y llama a recordar a las víctimas

El rey Felipe VI afirmó en el homenaje al expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996, que "la memoria no es revancha". Asimismo, ha lamentado que "todavía hoy" haya quien justifique y no condene el terrorismo, "tan totalitario e inhumano".

Así se ha pronunciado en el acto por el 30 aniversario del asesinato del profesor Tomás y Valiente. Felipe VI comenzó sus palabras homenajeando al que fuera su profesor de Historia del Derecho y con "admiración" y "gratitud" recordó la autoridad del que también fuera miembro del Consejo de Estado.

Ha detallado que su figura "invitaba a acercarse", pero "escucharle, leerle y conocer su trabajo me hacía sentir pequeño, no por altura, sino por hacerme consciente de tanto que me faltaba por saber y comprender".

En el homenaje, que concluyó con una ofrenda floral en la que participaron también los tres hijos del profesor asesinado, Felipe VI destacó de Tomás y Valiente "su compromiso con la consolidación de las libertades democráticas" y recordó los "tiempos muy duros" en los que fue asesinado por ETA, "donde la sociedad se enfrentaba con cruda regularidad a la barbarie en forma de goteo de atentados terroristas".

Manos blancas y memoria

Para el Rey, el asesinato del jurista fue "un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites y orientado a sembrar el terror en estado puro". Asimismo, apeló las palabras que el propio Francisco Tomás y Valiente pronunció: "Cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco".

Sobre esa declaración, el Rey ha detallado que Tomás y Valiente tenía razón ya que "cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto".

Aquella "brutalidad" que mató a 853 personas, entre las que Felipe VI destacó a Miguel Ángel Blanco, Ernest Lluch, Manuel Broseta o Gregorio Ordoñez, recibió como respuesta un movimiento "espontáneo".

Ha detallado que a los pocos días "del cobarde asesinato de Tomás y Valiente, miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid, con las manos pintadas de blanco, al unísono y pacíficamente, como signo de su repulsa y de la limpieza de las universidades, no solo de Madrid, mostrando esas manos blancas".

Asimismo, aseveró que "debemos continuar trabajando por una convivencia pacífica, democrática y solidaria". Posteriormente, detalló que "la memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso" sino que la memoria es "un deber cívico" ya que no podemos "ni vivir ni convivir" sin ella.

