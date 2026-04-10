Ferraz defiende su actuación en el caso mascarillas frente a la del PP en la Operación Kitchen

Ha sido una semana complicada para el PSOE, conscientes de que las declaraciones escuchadas en el Tribunal Supremo pueden pasarles factura en las urnas. "Lamentable, bochornoso", es como ha calificado lo relatado por los testigos la secretaria general del PSOE de Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

Casi desde que la causa salió a la luz, en la Moncloa repiten el mismo mantra. "Tolerancia 0 con la corrupción", ha insistido hoy la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aagesen. Sostiene que han colaborado con la justicia desde el principio. "Somos los principales interesados en que se diriman todas las responsabilidades hasta el final y el que la haga que pague", ha zanjado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

En Ferraz alejan toda sospecha sobre una posible irregularidad en su financiación, porque aseguran que las cuentas están auditadas. Aunque, precisamente por eso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los más críticos con la dirección, pide que se personen en la causa. "No es financiación irregular, es abuso de una estructura para negocio personal, eso nos tendría que llevar a ser acusación", ha instado en una entrevista en Espejo Público.

La exigencia de Page llega después de que ayer la empresaria Carmen Pano ratificara ante al juez que había llevado bolsas con dinero a la sede del PSOE en Ferraz. Una versión que también respaldó su chófer. "¿A nombre de quien iba? Yo soy del PSOE y esa bolsa no la tengo" ha insistido el presidente de Castilla La-Mancha.

El PSOE compara su actuación con la de Génova

De momento la dirección del partido descarta personarse como pide Page. Aseguran que no están acusados y que, por tanto, no tienen nada de lo que defenderse. También vuelven a poner en valor su respuesta "en cuestión de horas". "Estas personas fueron expulsadas de toda responsabilidad política y orgánica dentro del Partido Socialista", ha sostenido la ministra de Universidades, Diana Morant.

En la misma línea se ha pronunciado Montero, que ha aprovechado para cargar contra el PP. "Nosotros expulsamos de nuestro partido a las personas protagonistas de esta actuación, el PP ni condena, ni expulsa", ha criticado en relación con la 'Operación Kitchen', juzgada también esta semana.

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