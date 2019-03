Fernández: "Me voy sin haber recibido presión de nadie"

Francisco Fernández, secretario general de la UGT-Andalucía que ha presentado la dimisión ante los miembros de la Ejecutiva regional del sindicato, ha afirmado en un encuentro con periodistas, en el que no ha admitido pregunta alguna, que se va sin haber recibido ningún tipo de presión por parte de nadie y que se marcha "orgulloso" por haber liderado la organización.

Así lo ha dicho Fernández: "No he sido presionado por nadie. Al contrario, he recibido apoyo de los miembros de la dirección. Me voy con la espina clavada de que a pesar del esfuerzo el sindicato no haya sido capaz de defender a los trabajadores del atropello que tienen respecto a los derechos laborales y sociales. Ha sido un orgullo liderar la organización durante estos casi siete meses".

Además, ha reconocido que es difícil liderar UGT en Andalucía: "Es complicado liderar una organización que tiene casi 200.000 afiliados y cerca de 20.000 delegados con presencia en el conjunto de la comunidad".

El actual responsable de Organización de la UGT-A, Manuel Ferrer, asumirá las funciones del secretario general hasta el 9 de enero, cuando se celebrará el comité extraordinario, según ha informado un portavoz del sindicato, que ha detallado que Fernández Sevilla les ha explicado que ha decidido dimitir para quitarle "presión" al sindicato.