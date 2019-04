Fernández Vara pide un Comité Federal del PSOE: "Voy a ser siempre leal al líder, pero la lealtad no es tocar las palmas"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Guillermo Fernández Vara ha reivindicado en Espejo Público la "libertad de opinar", y es que una vez más, el Presidente de Extremadura ha opinado sin tapujos sobre la situación política que rodea al PSOE. Vara ha manifestado la necesidad de convocar un Comité Federal porque "lo que no es posible es el 'no' a todo" e insiste en que hay que evitar terceras elecciones que "no son buenas ni para España ni para el PSOE".