Felipe VI califica de “insoportable” la crisis humanitaria de Gaza e invoca el diálogo y la reconciliación en Oriente Medio

Los reyes Felipe VI y Letizia han aterrizado este lunes por la tarde en El Cairo en su primer viaje de Estado a Egipto, un país clave en las negociaciones de paz para Gaza. Y en sus primeras palabras en el país, el jefe del Estado no ha obviado la situación. “Este viaje tiene lugar en un momento convulso y trágico en la región. La Reina y yo somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional”, ha asegurado durante su encuentro con la colectividad española en la capital egipcia.

Ante una representación de españoles, ha destacado el deseo compartido entre los dos países de “convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo” y ha apelado a la contribución de “todos” para que no sea una “utopía”.

Felipe VI ha recordado que el último episodio del conflicto se desencadenó “por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi dos años” y que provocó “una respuesta con incontables víctimas, que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza”.

Tras ello, el rey ha invocado una paz “duradera y valiente” y ha puesto en valor el "camino" que España y Egipto recorren en busca de la paz.

El monarca también ha recordado a los viajeros y españoles insignes que pasaron por el país que hoy visita junto a la reina Letizia de forma oficial por primera vez: “Figuras que marcarían nuestra cultura -Menéndez Pidal, Gregorio Marañón, Soledad Ortega, Jaume Vicens Vives o Isabel García Lorca-, quienes en 1933 visitaron Egipto y otros lugares del Mediterráneo y regresaron a España profundamente transformados por la experiencia”.

La agenda de los reyes en Egipto

Tras su primera actividad en el país, los reyes emprenderán este miércoles una agenda marcada por lo cultural y económico y los contactos al máximo nivel político. Después de ser recibidos por el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, el rey inaugurará el jueves un foro empresarial para incentivar las oportunidades españolas.

Además, la reina visitará una fundación en la Ciudad de los Muertos y se desplazarán a Luxor, donde los reyes van a inaugurar la nueva iluminación del templo de Hatshepsut, un proyecto en el que participa España. También visitarán el Museo de Luxor y varias tumbas del Valle de los Reyes.

