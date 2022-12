Feijóo, tras la reforma del Código Penal: "El partido Socialista ha debilitado al Estado más que los independentistas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este sábado contra Pedro Sánchez por, asegura, debilitar al Estado tras la reforma del Código Penal que este jueves se aprobaba de manera definitiva en el Senado. Con 140 votos a favor y 118 en contra, la Cámara Alta daba luz verde a la derogación del delito de sedición y la rebaja de penas en el delito de malversación que, a juicio de la oposición, se trata de una cesión a las formaciones independentistas que, como ERC, apoyaban las últimas cuentas públicas del Ejecutivo de coalición hace una semana.

En esta línea, el 'número 1' de los populares ha acusado al presidente del Gobierno de engañar a sus electores y hacer todo lo posible para mantenerse en La Moncloa en un momento en el que gran parte de las encuestas dan mayoría a una coalición de PP y Vox: "El señor Sánchez, en mi opinión, ha dejado de gobernar hace tiempo y a lo que se dedica ahora es a resistir en el Gobierno. Los independentistas nunca han ocultado sus objetivos. Su objetivo es desgajar una parte del territorio de la nación española y su objetivo es, lo dicen ellos, un referéndum de autodeterminación y, por tanto, la independencia. No han engañado a nadie", ha asegurado el líder de los populares en una entrevista para 'El Periódico'. "Por eso nunca un presidente del partido socialista ha gobernado con independentistas en las Cortes. Y por tanto, desde ese punto de vista, el Partido Socialista ha debilitado más al Estado de lo que lo han hecho los independentistas".

"Ha hecho todo lo contrario", subraya Feijóo

Con respecto a la reforma del Código Penal aprobada esta semana de manera definitiva, el expresidente gallego ha dejado caer en 'El Periódico' que se trata de una nueva cesión al independentismo catalán, pues esta modificación podría beneficiar a los condenados por el Procés: "Los independentistas nunca han mandado tanto en España como ahora. Nunca habían pensado tener este mando. Hay Presupuestos en 2023 porque ERC dijo que sí. ¿Cuál es el precio? Derogue usted la sedición y rebaje las penas por malversación".

En esta línea, Feijóo ha asegurado que esta propuesta del Gobierno rompe con lo prometido por Sánchez durante la campaña electoral.

"El que nos ha engañado ahora es Sánchez, porque concurrió a las elecciones diciendo cosas para las que fue votado: mantener el delito de sedición, agravar las penas por corrupción, que los jueces elijan a los jueces, por tanto, mayor independencia judicial, no indultar a los condenados por el ‘procés’... Y lo que ha hecho exactamente es lo contrario de todo lo que ha prometido. Y esto es debilitar al Estado", asevera.

"O Sánchez o nosotros"

Con respecto a un posible Gobierno de coalición con Vox, el líder del PP ha asegurado que pretende gobernar en solitario, poniendo como ejemplo Andalucía o Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.

En esta línea, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el PP podría captar al electorado de Vox y ha subrayado que, en este caso, la gente solo cuenta con dos posibilidades: o él o Pedro Sánchez.

"La gente tiene dos posibilidades: o Sánchez o nosotros. No hay más. El electorado de Vox es un electorado que viene del PP y creo que lo podemos captar. Yo lo he captado en Galicia", ha afirmado. "Yo creo que esto se va a producir y lo que se produjo en Andalucía también es un hecho muy sorprendente: hay mucha gente del Partido Socialista que o no va a votar o vota al PP y nos da una mayoría absoluta. Aquí queda un año".