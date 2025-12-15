Interior cesará al jefe de la Policía Nacional en Lleida al conocer una condena por acoso sexual

El Ministerio del Interior ha acordado el cese del máximo responsable de la Policía Nacional en Lleida tras conocerse que fue condenado por acoso sexual. Se trata del comisario Antonio José Royo Subías, que había tomado posesión del cargo el pasado 9 de diciembre y cuya destitución se hará efectiva mediante publicación oficial este martes, según han confirmado fuentes del departamento.

La decisión se adopta después de que trascendiera una sentencia dictada en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En ella se consideró probado que el entonces mando policial acosó a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él, prevaliéndose de su posición jerárquica, y que llegó a darle "un manotazo en el glúteo".

Condena sin inhabilitación y continuidad en el cuerpo

Por esos hechos, Royo Subías fue condenado como autor de un delito de acoso sexual agravado por superioridad a una multa de 1.080 euros y al pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima. La sentencia no incluyó pena accesoria de inhabilitación, una posibilidad que no se incorporó al Código Penal hasta la reforma de 2022.

Esa circunstancia permitió que el agente continuara en activo y que ascendiera a comisario en 2017.

Los hechos se remontan a marzo de 1999, cuando la víctima se incorporó a un grupo de la Unidad de Intervención Policial en San Sebastián. Según el fallo judicial, el mando le exigía "que mantuviera relaciones sexuales con el mismo" y le prometía beneficios laborales si accedía, mientras advertía de represalias en caso contrario.

La sentencia recoge también comentarios vejatorios y un episodio de agresión durante una comida de trabajo.

Antecedentes y polémicas previas

El nombre de Royo Subías ya había generado controversia en etapas anteriores. Durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior, fue designado responsable de la Brigada de Policía Judicial en Aragón, de la que dependía la Unidad de Atención a la Familia y Mujer.

Tras conocerse entonces sus antecedentes, fue destituido por Fernando Grande-Marlaskay reasignado a otro puesto en la comunidad.

Posteriormente, en 2021, obtuvo destino en la Embajada de España en Argelia, un nombramiento que también suscitó críticas por parte de sindicatos policiales.

