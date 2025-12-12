Ábalos acusa a Zapatero de presionar la facilitación del rescate de Plus Ultra

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado directamente al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero de ser el responsable de algunas "presiones" para que se pudiera llevar a cabo el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según informa el medio 'OKDiario', hace unas semanas Ábalos afirmó que "Zapatero" lo "presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra".

Además, según indica el exministro, Zapatero "presionó" para que el Gobierno accediera a realizar el polémico rescate en 2021, que fue aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado por el Ministerio de Hacienda. La aerolínea contaba con sólo tres aviones de los cuales sólo funcionaba uno en aquel momento.

Ábalos señala que finalmente autorizó que se declarase, desde el Ministerio de Transportes, que Plus Ultra era una empresa estratégica y, por tanto, merecía la inyección pública. Posteriormente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, habría concedido los millones del rescate.

Zapatero también habría presionado al ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura para exigirle avalar el rescate. Las presiones se habrían producido en una doble dirección durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Según indican Ábalos y el mencionado medio, otro alto cargo víctima de las supuestas presiones habría sido el director de Participadas II de la SEPI José Ángel Partearroyo, que se habría quejado internamente de la situación.

El hijo de Ábalos también apunta al expresidente

Por su parte, Víctor Ábalos, hijo del exministro, expresó en una entrevista que su padre "se ha comido sapos que no le correspondían". Además, señaló tanto a Begoña Gómez como a Zapatero por el rescate de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra en tiempos del coronavirus. El hijo del exministro afirmaba además que tanto el exministro Ábalos y Zapatero se reunieron en dos ocasiones por esta cuestión.

Zapatero no responde a los periodistas

El pasado jueves, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no respondió a las preguntas de los periodistas sobre su preocupación por la judicialización de este caso.

Detención del CEO y del dueño de Plus Ultra

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. Durante la mañana se produjo el registro de la sede de la aerolínea por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación informaron de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene de forma confidencial.

Fuentes de Plus Ultra confirman a Antena 3 Noticias que la causa es secreta y se les trasladó a dependencias policiales para que declaren ante el juez.

