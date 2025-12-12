Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Plus Ultra

Ábalos acusa a Zapatero de presionar la facilitación del rescate de Plus Ultra

Las presiones se habrían ejercido durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Ábalos acusa a Zapatero de presionar la facilitación del rescate de Plus Ultra | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado directamente al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero de ser el responsable de algunas "presiones" para que se pudiera llevar a cabo el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según informa el medio 'OKDiario', hace unas semanas Ábalos afirmó que "Zapatero" lo "presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra".

Además, según indica el exministro, Zapatero "presionó" para que el Gobierno accediera a realizar el polémico rescate en 2021, que fue aprobado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado por el Ministerio de Hacienda. La aerolínea contaba con sólo tres aviones de los cuales sólo funcionaba uno en aquel momento.

Ábalos señala que finalmente autorizó que se declarase, desde el Ministerio de Transportes, que Plus Ultra era una empresa estratégica y, por tanto, merecía la inyección pública. Posteriormente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, habría concedido los millones del rescate.

Zapatero también habría presionado al ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura para exigirle avalar el rescate. Las presiones se habrían producido en una doble dirección durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. Según indican Ábalos y el mencionado medio, otro alto cargo víctima de las supuestas presiones habría sido el director de Participadas II de la SEPI José Ángel Partearroyo, que se habría quejado internamente de la situación.

El hijo de Ábalos también apunta al expresidente

Por su parte, Víctor Ábalos, hijo del exministro, expresó en una entrevista que su padre "se ha comido sapos que no le correspondían". Además, señaló tanto a Begoña Gómez como a Zapatero por el rescate de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra en tiempos del coronavirus. El hijo del exministro afirmaba además que tanto el exministro Ábalos y Zapatero se reunieron en dos ocasiones por esta cuestión.

Zapatero no responde a los periodistas

El pasado jueves, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no respondió a las preguntas de los periodistas sobre su preocupación por la judicialización de este caso.

Detención del CEO y del dueño de Plus Ultra

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la compañía, Roberto Roselli. Durante la mañana se produjo el registro de la sede de la aerolínea por un presunto delito de blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación informaron de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene de forma confidencial.

Fuentes de Plus Ultra confirman a Antena 3 Noticias que la causa es secreta y se les trasladó a dependencias policiales para que declaren ante el juez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La UCO requiere documentación sobre la trama de Leire Díez a Correos, Hacienda y Transición Ecológica

Leire Díez

Publicidad

España

El PSdeG exige al PP que "deje de blanquear" la violencia de género y "abandone el negacionismo"

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, en plena crisis por las denuncias de acoso dentro del partido

Iñaki Urdangarin a la salida del Centro Hogar Don Orione.

Urdangarin publica ahora sus memorias: "Durante muchos años mi vida fue contada por otros"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Ábalos acusa a Zapatero de presionar la facilitación del rescate de Plus Ultra

Pedro Sánchez, tras las últimas informaciones de Ábalos
Gobierno

Pedro Sánchez descarta la remodelación del Gobierno que le pide Yolanda Díaz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
PSOE

Page asegura que si alguien mete la mano en la caja en Castilla-La Mancha no dirá nunca "que no le conocía"

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca
DANA

El exjefe de gabinete de Mazón asegura que no le avisó de un fallecido en Utiel

Una de las acusaciones pide un careo entre Salomé Pradas y Jose Manuel Cuenca. La jueza y el fiscal se oponen a su imputación.

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox
Elecciones Aragón

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso en las negociaciones entre Azcón y Vox

El fracaso del último intento de acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2026 lleva a la comunidad a un adelanto electoral que podría celebrarse el próximo 8 de febrero.

Salomé Pradas junto a Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo

Citan a Feijóo como testigo por la gestión de la DANA y requieren que entregue mensajes con Mazón

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

La familia real publica su felicitación navideña con una imagen inédita de su paso por Valdesoto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Yolanda Díaz exige a Sánchez "reformular" el Ejecutivo "en profundidad" porque "así no puede seguir": "Toca dar limpieza absoluta"

Publicidad