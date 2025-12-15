Trabajo pacta con CCOO y UGT ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar. La medida eleva ese derecho de 2 a 10 días laborables, según lo trasladado este lunes por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión mantenida con los sindicatos.

El pacto incorpora también la puesta en marcha de dos permisos nuevos. El primero, de hasta 15 días laborables, está previsto para acompañar a familiares en situación de cuidados paliativos. El segundo, de un día, se plantea para el acompañamiento en procesos de eutanasia.

Trabajo ha señalado que estas medidas formaban parte de la propuesta inicial del departamento y que cuentan con el rechazo de la patronal.

Nuevos permisos y alcance del acuerdo

La ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de los nuevos permisos se enmarcan en un paquete de cambios que Trabajo pretende llevar al ámbito legislativo. El ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha formalizado el acuerdo con CCOO y UGT, que respalda la modificación de los días reconocidos y la incorporación de las dos nuevas figuras vinculadas a situaciones de final de vida.

El acuerdo fija el incremento a 10 días laborables para el permiso por fallecimiento y define el permiso de hasta 15 días para cuidados paliativos y el de un día para acompañamiento en la eutanasia.

Tras la firma con los sindicatos, el siguiente paso pasa por el Congreso de los Diputados. El Ministerio de Trabajo deberá reunir los apoyos parlamentarios necesarios para que los cambios se aprueben y se incorporen a la normativa. El departamento ha señalado que la patronal mantiene una posición contraria a las medidas incluidas en el acuerdo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.