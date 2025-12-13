Feijóo llama a Sánchez "cínico": "Ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres"

A raíz del 'caso Salazar', el PSOE se enfrente a una de las mayores crisis internas en los últimos años, tras varias denuncias de acoso sexual que han estallado en varias provincias. Por un lado, este viernes dimitía Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar en Córdoba, tras salir a la luz mensajes obscenos que enviaba a una subordinada desde 2024; y este sábado, ocurría lo mismo con el alcalde de Almussafes, Toni González, quien ha dimitido de todos sus cargos orgánicos en el PSPV, pero seguirá como alcalde del municipio valenciano. Esta última noticia llega después de que el PSOE empezara a investigarlo por una denuncia por acoso sexual.

A estos casos se le suman las múltiples investigaciones por corrupción que ponen en jaque a Pedro Sánchez, quien está cada vez más presionado dentro de su partido y del Gobierno.

Sobre estas últimas noticias se ha querido pronuncia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este sábado en un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), y ha llamado "cínico e hipócrita" al Gobierno de Pedro Sánchez, por haber tratado de encubrir a los "corruptos" y "machistas" que hay en su partido.

"Es un partido degenerado"

En su intervención este sábado, el líder del PP ha acusado el PSOE de tener como único objetivo "la agenda judicial" y no la agenda política. "El PSOE lo único que quiere es tapar sus vergüenzas, es un partido degenerado lamentablemente", ha admitido.

Según Feijóo, Pedro Sánchez: "Ha querido encubrir los billetes de 500 euros que recorrían en Ferraz, ha querido encubrir al hermano en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura, ha querido encubrir los negocios que financian sus campañas, ha querido encubrir a sus corruptos, hasta que se ha desbordado. Ha querido encubrir a Ábalos diciendo que todo era cosa de Koldo; a Cerdán, diciendo que todo era cosa de Ábalos; y ahora Sánchez diciendo que era cosa de Cerdán".

Además, el líder del PP ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez de las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país, empezando por hacerlo el "21 de diciembre" en las elecciones de Extremadura. En el mitin, Feijóo ha aprovechado su intervención para apoyar a la candidata a la presidencia extremeña, María Guardiola, y que "quiere darle a España una normalidad política y no avalar a un Gobierno inundado de corrupción, de chanchullos y de escándalos", y ha defendido a Guardiona asegurando que ella "no ha venido a pedir nada" para él ni para su partido, sino para "una mujer que no tiene más compromiso que defender a su gente".

El líder del PP ha terminado su comparecencia en el mitin acusando al Presidente del Gobierno de "encubrir a los machistas" que vejaban a las mujeres, y ha preguntado: "¿Se puede ser más cínico?; ¿Se puede ser más hipócrita?". Una intervención que ha hecho levantar los aplausos de todos los asistentes que se encontraban en Navalmoral de la Mata.

