Feijóo acusa a Sánchez de aferrarse al poder y reclama un giro en la política migratoria

Alberto Núñez Feijóo ha endurecido este jueves su discurso contra Pedro Sánchez tras el último anuncio del presidente del Gobierno. El líder del Partido Popular dio por hecho que, si hubiera elecciones, Sánchez "no tendría posibilidades de seguir porque las perdería". A su juicio, el jefe del Ejecutivo se mantendrá en la Moncloa "con la intención de usar el aparato del Estado para la defensa de su entorno".

El dirigente gallego trasladó estas declaraciones durante una visita a Formentera, donde quiso conocer de primera mano la situación migratoria en las islas. Según expuso, la llegada de embarcaciones con inmigrantes ha crecido un 80 % en el último año, lo que, en su opinión, evidencia la falta de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo.

Feijóo también reclamó al Gobierno "responsabilidad y una política migratoria efectiva" y adelantó que el Partido Popular presentará en los próximos días su propuesta en esta materia. El plan será debatido este fin de semana en un cónclave con los presidentes autonómicos del PP, donde se buscará una posición común.

Aunque no adelantó el detalle del documento, el líder de la oposición sí dejó entrever algunas líneas de actuación, centradas en reforzar la seguridad de las fronteras y mejorar la coordinación con las comunidades autónomas afectadas.

Choque con el Gobierno

Las palabras de Feijóo fueron respondidas desde el Ejecutivo, que reprochó al líder popular su diagnóstico y la utilización del debate migratorio con fines partidistas. El Gobierno defiende que España actúa en línea con la normativa europea y que las políticas actuales han permitido reforzar los dispositivos de control y acogida.

