Feijóo pide "prudencia" a sus barones en el discurso sobre Ceuta: "Les tenemos donde queremos, a mejor no van a ir y hay mucho en juego"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado instrucciones a los suyos tras el revuelo que la desclasificación de los informes ha causado en un escenario ya convulso. Prudencia, esa es la orden que el líder popular da a sus barones, la estrategia pasa porque Génova coordine el discurso.

Fuentes populares han confirmado que en las últimas horas Feijóo envió un mensaje de texto a los barones ya la directiva popular para fijar la posición del partido y que no haya "treinta ocurrencias" sobre Ceuta. En Génova creen que en los próximos días saldrán más cosas y que estos documentos hechos públicos son "una voladura controlada".

"Creemos que así seguirá siendo, así que coordinación: les tenemos donde queremos, a mejor no van a ir y hay mucho en juego", sostiene Feijóo, según el mensaje enviado.

Uno de los 40 documentos publicados por el Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta señala ue el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí alertó un día antes de la entrada masiva de migrantes, tanto a Marruecos como al Gobierno Central. En el mensaje avisaban de "posibles intentos de entrada" durante la semana de la Fiesta del Trono, celebrada el 30 de julio.

"El Gobierno está noqueado"

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado a Pedro Sánchez por poner "en tela de juicio los servicios secretos de los españoles" para "no asumir responsabilidades" y salir de su propia "mentira" atacando la actuación del CNI.

"Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Ellos están gobernando y han entendido que la mejor fórmula de salir del hecho que toda España les haya pillado en su mentira es atacar al mensajero, que es el CNI", subraya.

Considera que, después de que "todo el mundo ha visto como han mentido", " el Gobierno está noqueado", poniendo de ejemplo el mensaje del presidente en 'X' defendiendo que "lo que se lee en los documentos desclasificados" y que "nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31".