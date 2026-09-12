El CNI y las Fuerzas de Seguridad enviaron una veintena de avisos sobre la entrada masiva en Ceuta

La documentación recientemente desclasificada por la Moncloa contradice la postura oficial mantenida por el Gobierno de España respecto a los acontecimientos registrados en Ceuta. A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que no se recibió ningún informe ni alerta formal que anticipara la magnitud de la entrada masiva de migrantes, los archivos confirman la existencia de una veintena de avisos previos emitidos por los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los documentos desclasificados figuran informes de la Policía Nacional que detectaron, días antes del suceso, un incremento en los riesgos de saltos fronterizos fijados para la fecha del 30 de julio. Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó la detección de convocatorias organizadas en redes sociales, difundidas en grupos que sumaban hasta 180.000 seguidores, donde se concretaban horas y puntos específicos de acceso por vía marítima y terrestre.

Asimismo, las actas reflejan que el propio día de los hechos, el Ejército español emitió una notificación sobre un intento inminente de paso desde territorio marroquí, al tiempo que la Guardia Civil documentó formalmente la inacción de las fuerzas de seguridad del país vecino en la contención del flujo en la línea divisoria.

A estas advertencias de los organismos de seguridad se sumaron las peticiones del ámbito institucional local. Tres días antes de la entrada masiva, la presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta solicitó formalmente la activación de un mando único y la declaración de situación de emergencia nacional ante la delegación del Gobierno. Sin embargo, las actas y testimonios de la reunión señalan que dichas prevenciones fueron desestimadas por la representación estatal al considerarse sobredimensionadas en ese momento.