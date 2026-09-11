Detienen en Ceuta a un hombre condenado por yihadismo con una prohibición de entrar en España

Agentes especialistas de Información de la Guardia Civil han detenido este jueves en Ceuta a un ciudadano que tenía prohibido entrar en España por una condena firme por yihadismo. Según los investigadores el detenido podría llevar en la ciudad autónoma desde la avalancha del pasado 30 y 31 de julio.

Las fuerzas de seguridad comprobaron su identidad y tras consultar las bases policiales corroboraron que le constaban antecedentes por delitos de terrorismo yihadista. Según ha trascendido fue detenido en 2015 en el marco de una operación desarrollada en Cataluña. Tenía en vigor una prohibición de entrada en territorio nacional por una condena firme por estos delitos.

Tras la detención fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para continuar con los trámites para su expulsión.