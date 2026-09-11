Dimite el jefe del gabinete del delegado de Gobierno de Ceuta tras insistir que "advirtió al propio delegado" de los avisos del CNI

El jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado este viernes su dimisión tras la publicación de los informes del asalto. Esta decisión llega después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI y mantuvo una conversación de 11 minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva del pasado 30 de julio.

En su carta de dimisión, Gonzalo Sanz ha afirmado que "la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por él al propio delegado ese mismo día". Sanz ha señalado que ha tomado la decisión de dimitir "sin la más mínima acritud" hacia el delegado, ya que sabe que desde la Delegación del Gobierno se ha trabajado de "forma denodada" para lograr acciones por parte del Gobierno Central.

Según ha podido saber Servimedia, este viernes hubo una reunión en la Delegación del Gobierno ceutí en la que se pidió que Sanz asumiera responsabilidades, a lo que este se reafirmó en que "advirtió al propio delegado" de los avisos del CNI, mientras que el Delegado del Gobierno niega que conociese la llamada del CNI con su jefe de gabinete y descarta dimitir.

En un comunicado emitido por la Delegación del Gobierno en Ceuta este viernes, se confirma la dimisión de Gonzalo Sanz como jefe de gabinete del delegado del Gobierno, tal y como le fue solicitado este jueves por Miguel Ángel Pérez Triano.

La Delegación del Gobierno se ciñe a las palabras del delegado del Gobierno en la rueda de prensa del pasado 8 de septiembre, donde aseguró "que no tuvo conocimiento ni del contenido del mensaje de WhatsApp entre el jefe del gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia de la llamada telefónica".

En dicha carta, la Delegación del Gobierno recalca que el mensaje "hacía referencia a movimientos detectados en redes sociales". Su comunicación se limitó a describir el tamaño de los grupos de seguidores, pero el CNI "no realizó en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar, ni valoró la probabilidad de que la convocatoria llegara a producirse".

Por eso, esta mañana en la puerta de la Delegación del Gobierno de Ceuta ha aparecido una corona de flores en la que aparece escrito: "Descansa en paz por tu muerte política".