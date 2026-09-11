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Moncloa y Robles pactaron la respuesta del Gobierno ante los avisos previos a la crisis de Ceuta

Dos conversaciones entre agentes fronterizos marroquíes ya hablaban el 27 de julio de una posible entrada masiva, tres días antes de la crisis, según publica 'El Mundo'.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y en posterioridad. 25 AGOSTO 2026 Marta Fernández / Europa Press 25/08/2026

El Ejército interceptó conversaciones sobre una posible entrada masiva en Ceuta tres días antes de la crisis | EUROPAPRESS

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los avisos sobre el riesgo de una entrada masiva de migrantes en Ceuta se produjeron antes del 30 de julio. Según publica este viernes El Mundo, el Ejército interceptó dos conversaciones entre agentes fronterizos marroquíes en las que se hablaba de esa posibilidad tres días antes de que se produjera la llegada masiva.

Las conversaciones están fechadas el 27 de julio y, según la información publicada, fueron interceptadas por el Ejército. El documento que las recoge, sin embargo, no figura entre los 40 documentos que el Gobierno ha desclasificado sobre la crisis migratoria de Ceuta. Esta información se conoce mientras continúa el debate sobre qué avisos recibió el Ejecutivo antes del 30 de julio, cuándo llegaron y a qué organismos fueron trasladados.

Moncloa remite al CNI ante las alertas previas

La respuesta del Gobierno ante las informaciones conocidas en los últimos días ha puesto el foco en el Centro Nacional de Inteligencia. La versión trasladada desde el Ejecutivo sostiene que el Gobierno no recibió ningún aviso formal que anticipara lo que finalmente ocurrió en Ceuta.

Según la información facilitada, esa estrategia de comunicación fue acordada con la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el objetivo de mantener la posición defendida hasta ahora por el Ejecutivo: que no existió una alerta formal previa dirigida al Gobierno sobre una entrada masiva.

La interpretación de los documentos desclasificados provocó, además, una intensa actividad interna en el Ejecutivo durante la tarde del miércoles. Según fuentes conocedoras de esas conversaciones, una vez clasificada la documentación se detectó que algunos de los textos estaban siendo interpretados de una forma que el Gobierno no consideraba correcta.

Defensa tomó la iniciativa de la comunicación

A partir de ese momento se produjeron llamadas entre distintos ministerios para coordinar la respuesta. De acuerdo con la información disponible, fue finalmente el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, el que tomó la iniciativa en la estrategia de comunicación.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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