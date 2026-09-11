Los informes desclasificados contradicen la versión del Gobierno sobre la entrada masiva en Ceuta

En los días previos a la entrada masiva empiezan las comunicaciones del CNI. Avisan a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que medios marroquíes estaban informando sobre un acuerdo con España para devolver al país a un grupo de migrantes. Una noticia que puedo interpretarse como una última oportunidad para cruzar. “En redes sociales hay un llamamiento para salto por valla y mar mañana a las 20h”, advertía en un WhatsApp el agente del servicio de inteligencia sobre el terreno. En esa misma conversación, le hace saber al jefe de gabinete el alcance de la convocatoria. "Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores", señalaba.

A pesar de ello, el Gobierno siempre ha negado esos avisos, escudándose en que no fueron suficientes. Una versión en la que se reafirmó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No se recibió ningún aviso del CNI", insistió. "Un aviso de una posible entrada masiva creo que hubiera determinado la elevación y formalización de la alerta", añadió el ministro.

El CNI se comunicó con los servicios de inteligencia de Marruecos

El día previo al cruce, el CNI envía una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes. Adjuntan pruebas de grupos en redes sociales que animaban a la entrada a Ceuta y les piden colaboración.

Se trata de los llamados mensajes tácticos, alertas tempranas que manda el CNI y que Delegación del Gobierno negó semanas más tarde en un comunicado en el que desmentían a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Los informes de la Policía o Guardia Civil también señalaban un riesgo

El CNI no fue el único organismo que avisó. Policía Nacional, Guardia Civil, Centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima, todos ellos elaboraron informes que analizaban la situación. El 30 de julio, el mismo día de la avalancha, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, apunta a un intento "muy probable" de entrada masiva. Otros de los documentos desclasificados por la Moncloa hablan de "caos migratorio" o "incremento exponencial". En uno de ellos, Policía Nacional recoge publicaciones en redes sociales en las que se anuncia la venta de trajes de neopreno y aletas de natación.

El Gobierno se escuda en la magnitud

El argumentario del Gobierno en las últimas semanas ha pasado por excusarse en la “magnitud”, en que no se puso suficiente énfasis en el alcance de la situación. “No se recibió nunca un informe que hablara de la magnitud, del hecho inédito que hemos vivido”, sostenía la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, en agosto. “El Gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70. 000 personas en Ceuta”, aseguraba el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su comparecencia en el Congreso. “No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el 30 de julio”, repetía el ministro de Exteriores en una atención a medios en Bruselas.

Tres días antes del episodio, se convoca además una reunión de coordinación. Ya se hablaba entonces de un repunte de migrantes y de un “efecto llamada” tras la sentencia del Supremo. No fue un encuentro ordinario, lo pidió expresamente el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y asistieron Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, Cruz Roja y el delegado del Gobierno. Antena 3 Noticias ha podido saber que Ceuta ya pedía entonces el mando único y la declaración de emergencia nacional, peticiones que el Gobierno rechazó por considerarlas “exageradas”.