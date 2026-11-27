Isabel Díaz Ayuso y Óscar Puente protagonizaron un nuevo intercambio de mensajes en redes sociales durante el debate electoral celebrado este jueves. Un rifirrafe que tuvo como escenario X, donde el exministro de Transportes es uno de los políticos más cañeros y habituales en esta red social.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue contando las veces que se la mencionaba en el debate. Primero publicó "Ya van tres chupitos", en referencia a las alusiones a su gestión que se estaban produciendo durante el encuentro.

Un nuevo cruce entre dos sospechosos habituales

A ese mensaje respondió Óscar Puente con mucha ironía: "Lo que viene a ser un desayuno tranquilo para ti, Isabel". Más adelante, Ayuso volvió a actualizar su particular recuento y publicó un escueto "8".

Un nuevo intercambio entre dos políticos habituales en las redes sociales que trasladó a X el clima de crispación que también se vivió durante el debate.

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