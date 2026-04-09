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Exdirectivo de Logirail confirma llamadas de Koldo "amenazando" por su trato a Claudia Montes

Enrique Martínez ha declarado hoy en el juicio de la compra de mascarillas en el que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama.

Enrique Martínez, ex directivo de la empresa pública Logirail

Exdirectivo de Logirail confirma llamadas de Koldo "amenazando" por su trato a Claudia Montes | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

Enrique Martínez, ex directivo de la empresa pública Logirail, ha afirmado este jueves en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas por parte del exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, "amenazando" después de que Claudia Montes, empleada de Logirail y relacionada también con Ábalos, denunciase malos tratos en la empresa.

En su declaración como testigo en el juicio del 'Caso Mascarillas', Martínez ha revelado que las llamadas eran para "la directiva de Logirail, diciendo que se le estaba tratando mal" a Montes, y que "iban a rodar cabezas".

Martínez ha añadido que no le constaba una situación de acoso laboral, aunque sí era consciente de su descontento por la oficina en la que se le había ubicado.

"Koldo dijo que no hacía falta ir a trabajar"

El abogado del PP, Alberto Durán y líder de la acusación popular, le ha preguntado a Martínez si le constaba que su cese de Logirail en 2021 pudo estar relacionado con la llamada de atención le que hizo a Claudia Montes por no acudir a su puesto de trabajo.

Martínez asegura que el motivo que le indicaron "era que el director gerente, Óscar Gómez Barbero, no estaba de acuerdo" con sus decisiones.

Sin embargo, ha asegurado que él no le abrió expediente a la mujer, que eso se hacía "desde Madrid", pero sí que llegó a conversar con ella por teléfono. Según Martínez, ella "justifica que Koldo le ha dicho que no hace falta que vaya a trabajar".

"De momento no sabía quién era Koldo, y ella me explica que, bueno, que es alguien del ministerio y que le dice que no necesita ir a trabajar. Yo le digo entonces que, por favor, me lo mande por escrito, porque yo tengo orden de entregarle ese expediente disciplinario", revela.

Entregas de dinero al hermano de Koldo

Asimismo, Aránzazu Granell, empleada en una empresa de un socio de Víctor de Aldama, ha confirmado que llegó a entregar en dos ocasiones 10.000 euros en República Dominicana en 2021 a Joseba García, el hermano de Koldo, por orden de su jefe, Javier Serrano.

"Yo me encontré con Joseba porque Serrano me dijo que me reuniera con él y le diera 10.000 dólares, y eso fue lo que hice. Y la siguiente vez, pues lo mismo", señala.

Esos encuentros fueron breves le dio el dinero en un "sobre cerrado" y no sabe si el hermano de Koldo supo su contenido.

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