Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Andalucía
España
Madrid
Barcelona

EEUU

Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

La emergencia comenzó cuando el tanque comenzó a sobrecalentarse y a liberar vapores.

Imagen del tanque con químicos tóxicos

Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos | Redes

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Unos 40 mil residentes del condado de Orange, en California, Estados Unidos, han tenido que ser evacuados de urgencia ante el riesgo inminente de explosión de un tanque de almacenamiento con sustancias químicas altamente volátiles y que había mostrado fugas.

La emergencia se originó el pasado jueves en la localidad de Garden Grove, cuando un tanque con alrededor de 26.500 litros de metacrilato de metilo comenzó a sobrecalentarse y a liberar vapores. El metacrilato de metilo es un compuesto inflamable y tóxico empleado en la fabricación de plásticos y resinas. Las autoridades de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) han confirmado que una falla en la válvula del depósito ha impedido estabilizarlo por completo, dejando el tanque "en una situación crítica de colapso".

"Nuestro objetivo es que esto no afecte a los residentes, y eso es lo que estamos intentando hacer hoy (...) la situación es tal que tenemos que mantenerlos alejados. Hemos podido estabilizar la temperatura del tanque, lo que nos da tiempo para pensar en cómo afrontar la situación en las próximas horas", ha informado el jefe de bomberos del condado, Craig Covey, en una publicación a través de X.

Junto Covey se encontraba la doctora Regina Chinsio-Kwong, funcionaria del condado, que ha querido recalcar la "importancia de mantenerse alejado" del complejo.

El complejo industrial donde se encuentra el tanque está situado a unos ocho kilómetros de Disneyland y a unos seis kilómetros del parque temático Knott's Berry Farm. Las autoridades locales han advertido que existen muchos factores que podrían contribuir al colapso del tanque, y por ese motivo han extendido las órdenes de evacuación a una zona tan extensa. "La gente necesita salir de sus casas y buscar un lugar seguro, porque cuando esto suceda, dependiendo de la dirección del viento, no podremos controlar el clima", ha advertido Covey, destacando que el riesgo es total ante un químico "altamente volátil, tóxico e inflamable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La cuenta que tenían en común Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros en cinco años

Zapatero en un acto

Publicidad

España

El objetivo - Temporada 12 - Zapatero

Última hora de la imputación de Zapatero en directo: La Policía accede a la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero

Feijóo respaldará este sábado a Prohens en su reelección como presidenta del PP de Baleares

Feijóo asegura que el PSOE está "políticamente agotado" y carga contra Sánchez por apoyar a Zapatero

Imagen del tanque con químicos tóxicos

Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (4d), durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
MANIFESTACIÓN

Miles de personas exigen en Madrid la dimisión de Sánchez y reclaman cárcel para Zapatero al grito de "queremos votar"

Zapatero en un acto
Imputación Zapatero

La cuenta que tenían en común Zapatero y su mujer recibió 1,5 millones de euros en cinco años

El PP carga contra Zapatero pero descarta por ahora una moción de censura
CARMEN FÚNEZ

El PP carga contra Zapatero pero descarta por ahora una moción de censura

Carmen Fúnez califica de "gravísimas" las investigaciones al expresidente y anuncia nuevas acciones en el Senado y ante la UE.

Colas tras el inicio del plazo para la regularización de migrantes
Inmigración

El Supremo rechaza paralizar de forma cautelar la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno

El alto tribunal desestima las medidas cautelares solicitadas por Madrid y Vox mientras el proceso supera ya las 549.000 solicitudes.

El objetivo - Temporada 12 - Zapatero

La UDEF sitúa a Zapatero como autorizado en las cuentas de la empresa de sus hijas

Imagen de archivo de José Luis Rodríguez Zapatero

Julio Martínez, Manuel Aarón Fajardo y Cristóbal Cano: los nombres clave de la supuesta trama del caso Plus Ultra

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz urge a Zapatero a "dar explicaciones de "manera rápida" y reta al PP a presentar una moción de censura

Publicidad