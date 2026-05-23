Unos 40 mil residentes evacuados ante el riesgo de una explosión de un tanque de químicos tóxicos

Unos 40 mil residentes del condado de Orange, en California, Estados Unidos, han tenido que ser evacuados de urgencia ante el riesgo inminente de explosión de un tanque de almacenamiento con sustancias químicas altamente volátiles y que había mostrado fugas.

La emergencia se originó el pasado jueves en la localidad de Garden Grove, cuando un tanque con alrededor de 26.500 litros de metacrilato de metilo comenzó a sobrecalentarse y a liberar vapores. El metacrilato de metilo es un compuesto inflamable y tóxico empleado en la fabricación de plásticos y resinas. Las autoridades de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) han confirmado que una falla en la válvula del depósito ha impedido estabilizarlo por completo, dejando el tanque "en una situación crítica de colapso".

"Nuestro objetivo es que esto no afecte a los residentes, y eso es lo que estamos intentando hacer hoy (...) la situación es tal que tenemos que mantenerlos alejados. Hemos podido estabilizar la temperatura del tanque, lo que nos da tiempo para pensar en cómo afrontar la situación en las próximas horas", ha informado el jefe de bomberos del condado, Craig Covey, en una publicación a través de X.

Junto Covey se encontraba la doctora Regina Chinsio-Kwong, funcionaria del condado, que ha querido recalcar la "importancia de mantenerse alejado" del complejo.

El complejo industrial donde se encuentra el tanque está situado a unos ocho kilómetros de Disneyland y a unos seis kilómetros del parque temático Knott's Berry Farm. Las autoridades locales han advertido que existen muchos factores que podrían contribuir al colapso del tanque, y por ese motivo han extendido las órdenes de evacuación a una zona tan extensa. "La gente necesita salir de sus casas y buscar un lugar seguro, porque cuando esto suceda, dependiendo de la dirección del viento, no podremos controlar el clima", ha advertido Covey, destacando que el riesgo es total ante un químico "altamente volátil, tóxico e inflamable".

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