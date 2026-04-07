El hermano de Koldo acudió a Ferraz "dos veces" a por dinero y fue a Dominicana por encargo de Aldama

Joseba García, el hermano de Koldo García, ha admitido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero, además de haber viajado a República Dominicana y recoger un sobre con documentación para Víctor de Aldama.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", ha asegurado en su declaración como testigo al ser preguntado si recogió dinero en Ferraz. Lo ha declarado en respuesta a su abogada, también letrada de Koldo García. García ha compartido estas declaraciones después de negarse a contestar anteriormente a las acusaciones, al afirmar que está investigado en otra causa en la Audiencia Nacional.

El hermano de Koldo ha respondido con un "sí" a la pregunta de su abogada sobre si había ido a la sede del Partido Socialista en Ferraz a recoger "algún sobre con dinero en metálico para su hermano, para Patricia (refiriéndose a Patricia Uriz, su expareja) o para alguien de su entorno".

Según señala, siempre le solicitaban el DNI para identificarse en el acceso a Ferraz. "Ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta; subo y ella me dice: 'toma, aquí tienes el dinero", ha indicado, añadiendo que esa persona en Ferraz podría ser alguien llamada Celia.

Joseba García también ha reconocido que sí era consciente de la "mecánica habitual" de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres "atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales". "Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control", ha agregado.

Favores a Jéssica

El hermano del exasesor de Ábalos mientras este fue ministro y secretario de Organización del PSOE ha justificado que le concediera el deseo de Víctor de Aldama de viajar a Punta Cana aprovechando que ya contaba con billetes para volar a Santo Domingo, una petición que asegura que se le hizo a través de su hermano Koldo.

Joseba García ha relacionado estos dos viajes a República Dominicana interesado en un negocio relacionado con la pitaya y por una relación afectiva con una mujer, rechazando cualquier relación con una entrega de dinero. "Era coger unos documentos que les hacían falta a ellos aquí y volver, ya está", asegura.

Así, el hermano de Koldo ha asegurado que su relación con Aldama también incluyó la entrega de 400 euros suyos a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, lo que hizo por requerimiento de su hermano Koldo.

"Fueron 400 euros en un viaje; yo se los di y ya está, no pasa nada", indica Joseba García, que también ha dicho que ayudó a Jéssica Rodríguez a rellenar los partes de trabajo en la empresa pública Ineco (adscrita al Ministerio de Transportes), y en la que ambos estaban empleados.

"La conozco una vez en Ineco, ni la contraté ni solicité contratación ni la conocía de nada. No he sido su jefe, ni siquiera su superior, era un compañero de trabajo", ha señalado sobre Jéssica Rodríguez, aunque reconociendo que luego sí entablaron una amistad. "Un amigo sí hace favores personales: tenía las llaves de su casa cuando se iba de viaje y cuidaba a su gato", ha revelado.

Otro de los "favores" (como él mismo ha mencionado) consistió en pagar dos mensualidades del piso en Madrid en el que ella residía. "Me llamó mi hermano y me pide que, por favor, lo haga, y yo lo hago", ha contestado a su abogada, añadiendo que en esos momentos ya había terminado la relación entre el exministro y Jéssica Rodríguez.

Rechaza incremento patrimonial ilícito

El hermano del exasesor de Ábalos también ha rebatido la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de que tuviera un incremento patrimonial contando con 224.000 euros en efectivos, presuntamente vinculado a los contratos investigados por las mascarillas en la pandemia o con su papel como presunto testaferro de Koldo.

"Todo mi patrimonio está reflejado en mis declaraciones de la renta, se refleja hasta el último duro", ha indicado, aludiendo a liquidaciones por una separación matrimonial y una compra de una casa de 140.000 euros, aunque con el 80% hipotecado, así como la compra-venta de un coche.

Una de estas compras fue el motivo por el que contactó con Aldama, con el que llegó a hablar, según ha indicado, en ocho ocasiones a raíz de que le compró un Volkswagen Passat. "Fue la peor compra que he hecho en mi vida; tuve que deshacerme de ese vehículo como chatarra", ha declarado.

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